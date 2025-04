Sì, torno molto volentieri | MAX ALLEGRI HA ACCETTATO TUTTE LE CONDIZIONI: è lui il nuovo allenatore

Dopo tante voci ed indiscrezioni, arrivano novità sul futuro del tecnico livornese: è stato già nominato nuovo allenatore del club.

Siamo ormai arrivati alle battute finali della stagione, e le squadre ora si giocano tutto. Tuttavia le società sono già al lavoro in vista del futuro. E adesso infatti che si programmano tante cose. Dal mercato al nuovo organigramma societario, fino alle panchine.

Proprio per quanto riguarda queste ultime, in Serie A ci saranno diversi cambi. Tante squadre, anche di livello assoluto, sono alla ricerca di un nuovo allenatore per dar vita ad un progetto importante. Di conseguenza però anche i tecnici che al momento sono svincolati si mettono in moto, consci del fatto che potrebbero avere una nuova occasione.

Tra questi c’è un certo Max Allegri. Fermo ai box da quasi un anno ormai, il tecnico livornese è pronto a tornare in pista, e dopo tante voci ed indiscrezioni sul suo conto, finalmente sono arrivate notizie serie e concrete. Un club lo rivuole sulla panchina, e lui ha accettato tutte le condizioni.

Allegri torna nel suo vecchio club

Una delle mete di cui si parla maggiormente in ottica Allegri è di certo quella milanista. A fine campionato la società rossonera darà il benservito a Sergio Conceicao, per puntare su un altro allenatore per dar vita ad un nuovo progetto tecnico. E come detto il nome del tecnico livornese è uno dei principali candidati.

Queste però come al solito sono state delle semplici voci, almeno fino ad oggi. Infatti nei giorni scorsi è arrivata una clamorosa notizia che riguarda proprio il possibile approdo di Allegri a Milanello che da proprio conferme importanti da questo punto di vista.

Chiamato dai piani alti del club

Sembra ormai deciso in casa rossonera che il nuovo direttore sportivo del club sarà Igli Tare. L’ex Lazio dunque è pronto per approdare in dirigenza, per cercare di cambiare le cose e tornare ai fasti di un tempo.

A quanto pare però proprio sul fronte allenatore, Tare ha come primo nome sulla sua lista proprio quello di Massimiliano Allegri, che dal canto suo tornerebbe subito al Diavolo. Staremo a vedere se le cose si evolveranno davvero in tal senso. I prossimi giorni potrebbero essere già fondamentali da questo punto di vista.