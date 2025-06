SÌ, SÌ, SÌ: Donnarumma accetta per 3 volte e firma in Serie A | Emozione e lacrime

Il portierone e capitano dell’Italia potrebbe iniziare una nuova avventura nel prossimo futuro dopo i successi col PSG.

Gianluigi Donnarumma ha esordito giovanissimo nel calcio professionistico: il 25 ottobre 2015, a soli 16 anni e 242 giorni, ha debuttato da titolare in Serie A per il Milan contro il Sassuolo, diventando il secondo portiere più giovane di sempre nella storia della competizione. In rossonero ha maturato più di 200 presenze in campionato, raggiungendo traguardi precoci.

Nel 2016 vinse la Supercoppa Italiana contro la Juventus, risultando decisivo ai rigori. Dopo il passaggio al Paris Saint Germain nel 2021, ha contribuito a quattro titoli di Ligue 1, due Coupe de France, tre Trophée des Champions e il primo storico successo in Champions League 2024‑25.

A livello internazionale, Donnarumma ha esordito con la nazionale italiana nel settembre 2016, diventando il più giovane portiere in azzurro. È stato protagonista nella vittoria dell’Europeo 2020, salvando rigori decisivi in semifinale e finale, e si è aggiudicato il titolo di MVP del torneo, primo portiere nella storia a ottenerlo.

Il suo palmares personale include prestigiosi riconoscimenti: Yashin Trophy, IFFHS Best Men’s Goalkeeper, inclusione nella Champions League Team of the Season 2024‑25, e premi come miglior portiere. Inoltre detiene record notevoli come la maggior percentuale di rigori parati per un portiere italiano nelle competizioni europee.

L’amaro addio al Milan

L’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan nel 2021 ha lasciato un retrogusto amaro tra i tifosi, delusi dal suo trasferimento a parametro zero al PSG. Basti ricordare quando durante una gara della Nazionale, dal lato della sua porta furono lanciate in campo banconote finte con il suo volto e la scritta “Dollarumma”, simbolo di accusa di mercenario.

Il clima ostile si ripeté in una serata di Champions League a San Siro nel novembre 2023, quando la Curva Sud distribuì nuove banconote finte con le parole “Dollarumma mercenario” e vennero intonati numerosi cori contro l’ex portiere rossonero.

Donnarumma può tornare in Serie A?

Il Milan sembra destinato a salutare Mike Maignan, corteggiato dal Chelsea: i Blues hanno presentato un’offerta di circa 20 milioni di euro respinta dal Diavolo, che sogna di trattenere il portiere, ma la pressione aumenta con il contratto in scadenza nel 2026. In caso di partenza, il club rossonero ha inserito tra i primi nomi Mile Svilar della Roma come possibile sostituto.

Secondo alcuni rumors, il Milan potrebbe però tentare anche un clamoroso ritorno di Gianluigi Donnarumma, puntando sul legame affettivo con i colori rossoneri. L’operazione viene considerata durissima, per motivi economici e contrattuali, ma il richiamo di San Siro e del cuore milanista restano argomenti centrali nella trattativa.