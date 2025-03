“SÌ, IN ESTATE ARRIVA POGBA”: altri 3 mesi fermo e torna a giocare in Champions League | Il presidente annuncia l’affare

Tutto confermato per il futuro del centrocampista francese, pronto a tornare in campo ad alti livelli: giocherà nella coppa dalle grandi orecchie.

Paul Pogba è stato squalificato per quattro anni a causa di una violazione delle normative antidoping nell’agosto del 2023. Il centrocampista francese della Juventus era risultato positivo al testosterone in un controllo effettuato dopo la partita contro l’Udinese, e di conseguenza ha subito la pesante sanzione.

Il centrocampista però ha sempre dichiarato di non aver assunto volontariamente sostanze proibite e potrebbe presentare ricorso al TAS per cercare una riduzione della pena. E alla fine il Polpo è riuscito nel suo intento, visto che la squalifica gli è stata parecchio ridotta, e da metà marzo scorso il campione del mondo 2018 poteva tornare in campo in partite ufficiali.

Nel frattempo però Pogba è rimasto senza squadra. La Juventus infatti ha deciso di rescindere il contratto con lui, nonostante la sua voglia di rimettersi in mostra e di riprendersi la maglia bianconera. Di conseguenza il giocatore al momento è senza contratto, e sul suo conto ogni giorno sorgono delle nuove ipotesi. L’ultima in ordine di tempo però sembra essere quasi certa, visto che è stato il presidente in persona a certificare l’arrivo in estate del centrocampista nel club.

Il presidente ha confermato tutto

Uno dei club che nel corso delle ultime settimane è sembrato davvero vicino a prendere Paul Pogba è di sicuro il Marsiglia. Alla fine in queste settimane non se n’è fatto niente, ma ciò non toglie che l’intesa potrebbe essere trovata a giugno.

A conferma di ciò nelle scorse ore sono arrivate le parole del presidente Pablo Longoria a El Larguero, che ha riacceso le speranze dei tifosi e non solo: ”Abbiamo avuto delle conversazioni, ma credevamo che il suo inserimento in questa stagione avrebbe potuto essere controproducente. In estate vedremo”.

Pronto a ritornare in Champions League

Per Pogba approdare al Marsiglia sarebbe davvero importante, visto che potrebbe rimettersi in mostra ad alti livelli dopo diversi anni di stop tra squalifica e problemi muscolari..

Inoltre visto quanto di buono sta facendo la squadra di Roberto De Zerbi, qualora dovesse mantenere la posizione attuale, per il Polpo ci sarebbe anche la possibilità di giocare la Champions League.