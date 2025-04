SI È INFORTUNATO DI NUOVO: stagione finita e piangono anche a Trigoria | La sua carriera è distrutta

Ennesimo infortunio della sua carriera, piangono anche a Trigoria: la sua stagione può considerarsi già finita

La sfortuna si è proprio abbattuta su di lui. Difficile pensare il contrario a quanto pare. Un infortunio, l’ennesimo della sua carriera sportiva, che gli impedirà di disputare le altre partite di questa stagione.

Niente da fare per il calciatore che, anche questa volta, è costretto a chiudere anticipatamente tutti gli appuntamenti in calendario. Anche a Trigoria sono dispiaciuti di questo bruttissimo ko.

Gli infortuni, dal momento in cui è diventato un calciatore professionista, continuano a non dargli tregua. Diventa sempre più difficile, se non impossibile, che il suo club lo riscatti a fine stagione (visto che attualmente è in prestito).

Basti pensare che, fino a qualche anno fa, era considerato uno dei maggiori talenti che il panorama calcistico mondiale potesse offrire. Ed invece, ovviamente non per colpa sua, non è andata affatto in questo modo.

Ennesimo infortunio della sua carriera, stagione già finita

Non c’è pace per Renato Sanches. L’ex centrocampista della Roma si è infortunato ancora una volta. Anche nella Capitale i tifosi si erano “abituati” a tutto questo. Basti pensare che con i giallorossi collezionò solamente 12 presenze (tra Serie A e Coppa Italia) ed una rete. Nulla più. Attualmente è in prestito al Benfica, club che lo ha lanciato e fatto conoscere al grande calcio. Di proprietà del PSG, l’ex nazionale portoghese è diventato l’ombra di quel calciatore che fece innamorare tutti agli Europei vinti nel 2016.

Con i lusitani solamente 17 presenze, ma solamente 3 da titolare. Curiosità: in queste 3 partite non è rimasto in campo più di 45 minuti. Nel match di campionato contro la Farense è arrivato il quarto infortunio serio della sua carriera. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media non ci sono dubbi: la sua stagione è già finita. Il club portoghese, con un comunicato, ha rivelato che il classe ’97 ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra.

Lesione muscolare alla coscia sinistra, l’ex Roma subisce l’ennesimo infortunio

Sanches aveva fatto ritorno, in quel di Lisbona, dopo nove anni dall’ultima volta. Nella stagione 2016-2017 venne prelevato dal Bayern Monaco (all’epoca allenato da Carlo Ancelotti) per 35 milioni di euro. In quella occasione, però, deluse tutte le aspettative con la società bavarese. Successivamente il prestito allo Swansea, il rilancio al Lille e la tormentata annata a Parigi.

Roma e Benfica per chiudere il cerchio di una carriera travagliata da infortuni che non gli hanno sicuramente impedito di mostrare a tutti le sue qualità. A fine prestito tornerà al PSG dove ha un accordo fino al 30 giugno 2027. Anche se, dalla Francia, sono sicuri: non rientra nei piani di Luis Enrique.