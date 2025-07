Si è già pentino della cessione: lasciare il Milan non è stata una grande idea | Ritorno assurdo

Non è tutto rose e fiori ciò che circola attorno al Man City e secondo qualcuno potrebbe vivere un’altra stagione difficile.

Tijjani Reijnders ha avuto una stagione molto prolifica con il Milan. In Serie A ha collezionato 37 presenze e messo a segno 10 gol, fornendo anche 5 assist. Nelle coppe, ha partecipato a 10 partite di Champions League segnando 3 gol, e in Coppa Italia ha realizzato 2 gol in 5 presenze.

Il centrocampista olandese era stato acquisito dal Milan dall’AZ Alkmaar nell’estate del 2023 per una cifra pari a circa 20 milioni di euro. Il suo rendimento e la sua crescita lo hanno reso un obiettivo primario per diversi top club europei.

La cessione di Reijnders al Manchester City è stata formalizzata per una cifra significativa. Si parla di un accordo da 55 milioni di euro iniziali, che potrebbe arrivare fino a 70 milioni con l’aggiunta di bonus legati a determinate prestazioni e obiettivi.

Il trasferimento di Reijnders rientra in una strategia del Manchester City per rinforzare il proprio centrocampo, visto anche l’addio di Kevin De Bruyne. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni con i Citizens, proiettandolo in una nuova fase della sua carriera in Premier League.

Ultima stagione City da dimenticare

La stagione del Manchester City è stata caratterizzata da risultati deludenti e un numero inaspettato di sconfitte. In Premier League, il club ha concluso al terzo posto con 71 punti, ben 13 lunghezze di distacco dal Liverpool, che si è laureato campione con 84 punti. Questa annata ha visto i Citizens subire 9 sconfitte in campionato, un dato insolitamente alto per gli standard.

Anche in Champions League il percorso è stato breve. Il Manchester City è stato eliminato agli spareggi della fase a eliminazione diretta dal Real Madrid, con un complessivo 6-3 (sconfitte per 3-2 all’andata e 3-1 al ritorno al Santiago Bernabeu). Questa precoce uscita dalla massima competizione europea ha segnato una delle stagioni meno brillanti per il club sotto la guida di Guardiola.

Processo per il City

Il Manchester City attende con ansia il verdetto sul caso delle 115 presunte violazioni del Fair Play Finanziario tra il 2009 e il 2018. Il processo, conclusosi a dicembre, ha visto il suo esito rimandato proprio a questa estate, come riportato da fonti come “The Telegraph”.

Le potenziali sanzioni per il club inglese sono variegate: si va da multe salate a detrazioni di punti, con l’ipotesi più estrema di una retrocessione in Championship, sebbene quest’ultima sia ritenuta improbabile da molti esperti. La strada più verosimile sembra essere una penalizzazione, ma l’incertezza ha già scatenato speculazioni sui social, dove alcuni ipotizzano che calciatori come Reijnders “potrebbero essersi pentiti” di aver scelto il City.