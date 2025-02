“Si è aggravato nelle ultime ore”: Marcell Jacobs distrutto in lacrime | Ripartire è (quasi) impossibile

Terribili notizie per il campione di atletica: l’annuncio ha lasciato senza parole tutti i suoi tifosi. Adesso ripartire è molto difficile.

Marcell Jacobs, velocista italiano di origine americana, è uno degli atleti più emblematici dell’atletica leggera moderna. Un tempo sconosciuto, ha raggiunto la fama internazionale grazie alla sua straordinaria vittoria nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dove ha conquistato la medaglia d’oro, diventando così il primo italiano a vincere un titolo olimpico in questa disciplina.

Il suo successo olimpico è stato il culmine di un percorso segnato da progressi costanti. Con una carriera che include anche il titolo europeo nei 60 metri indoor nel 2021, Jacobs ha dimostrato di essere un velocista completo, capace di eccellere sia nei 60 che nei 100 metri. La sua velocità esplosiva, unita a una tecnica impeccabile, gli ha permesso di imporsi a livello mondiale.

Questi successi dunque lo hanno fatto entrare di diritto nell’olimpo dello sport del bel paese, e, come detto, hanno fatto esplodere la sua fama. Di conseguenza ora il corridore ha una marea di fan in giro per lo stivale. E proprio questi di recente hanno dovuto ricevere una pessima notizia sul suo conto.

Terribili notizie per l’oro olimpico

Dopo il debutto non proprio positivo dei giorni scorsi in quel di Boston, Marcell Jacobs ha avuto subito l’occasione di riscattarsi. Infatti subito dopo era in programma la finale dei 60 metri ai Millrose Games, principale tappa del World Indoor Tour.

Ma proprio a questa il nostro corridore ha dovuto rinunciare a causa di un pesante attacco febbrile, che lo ha costretto a dare forfait a poche ore dall’inizio della corsa, lasciando senza parole tutti i suoi tifosi.

Il comunicato dello staff medico

“Marcell Jacobs non potrà partecipare oggi ai Millrose Games per uno stato influenzale che lo ha colpito una volta arrivato a New York e che non ha superato, anzi si è aggravato nelle ultime ore. È un appuntamento estremamente prestigioso e al quale Marcell teneva moltissimo”.

Sono queste le parole riportate da oasport.it con le quali lo staff medico dell’oro olimpico ha annunciato il suo forfait per la finale. Una brutta botta dunque per lui. La speranza ora è che Jacobs si rimetta presto e che torni quanto prima in pista.