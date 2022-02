Il Palermo torna a sorridere e lo fa davanti ai propri tifosi. Contro la Juve Stabia termina 3-1 grazie a Giron e soprattutto ad un super Brunori che ha messo a segno una doppietta. Sul finale gli ospiti vanno in gol su rigore con Evacuo. Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

Pronti, via. Inizia il match al Barbera. Al 4′ le vespe partono subito in avanti, dalla trequarti Bentivegna conclude in porta ma la palla finisce di poco sopra la porta. Al 7′ GOOOL PALERMO! Matteo Brunori la sblocca con un bel destro che da piena area di rigore beffa Dini. Al 13′ i rosanero conquistano un calcio di punizione a pochi centimetri dalla bandierina, Giron mette in mezzo, Lancini stacca di testa ma la palla termina fuori.

La Juve Stabia effettua un’insistente sulla retroguardia rosanero quando siamo arrivati al 20′. Al 22′ per il Palermo ci prova Floriano da fuori area, ma Dini blocca senza preoccupazioni. Al 25′ GOOOL PALERMO! Giron da punizione sferra un tiro che finisce direttamente in porta, raddoppio con la firma del francese, complice anche una fortuita deviazione.

Al 31′ i rosanero conquistano un altro calcio di punizione. Alla battuta ancora una volta il numero 3 che mette in mezzo la barriera ribatte. Al 34′ Palermo in dieci uomini: Giron effettua fallo su un calciatore ospite e viene ammonito per la seconda volta e quindi espulso. Al 39′ per le vespe ci prova Bentivegna che dalla distanza tanta il tiro ma finisce fuori. Al 41′ Baldini effettua un doppio cambio: dentro Odjer e Crivello per Damiani e Floriano. Al 43′ gioco fermo, il neo entrato Odjer resta a terra dopo una pallonata in pieno volto. Questa prima frazione si gioca fino al 45+3.

SECONDO TEMPO

Il match riprende con un cambio per parte: Sottili rileva Altobelli per Daví. Mentre Baldini è costretto a ritirare fuori dal campo Odjer che a causa del forte colpo di pallone sul finale del primo tempo non era in grado di continuare, al suo posto dentro Soleri. Al 48′ Caldore atterra Brunori e si becca il giallo, punizione per il Palermo. GOOOL PALERMO AL 49′. Valente mette in atto uno schema calciando la punizione, pesca in area Brunori che di scivolata insacca e non sbaglia. Al 56′ Pelagotti blocca una palla insidiosa calciata su punizione. Al 58′ il Palermo parte in contropiede con il duo Brunori-Soleri, il numero 9 prova a servire in area il compagno ma il passaggio è troppo forte. Al 60′ Baldini effettua un altro cambio: Brunori lascia il campo tra gli applausi dei 4.682 presenti sugli spalti e lascia il posto a Fella.

Al 69′ Pelagotti viene chiamato in causa e blocca a terra senza problemi il tiro di Stoppa. Al 75′ altro cambio per i rosanero: Somma rileva Accardi. All’80’ i rosanero partono in contropiede con Soleri, ma il numero 27 viene raggiunto dalla difesa avversaria. Un minuto.piu tardi, Fella smarca gli avversari e riesce ad entrare in area, calcia in porta ma Dini si oppone. All’86’ ci prova Schiavi per gli ospiti, calcia da fuori area ma la palla termina fuori. All’89’ contropiede rosanero, Valente corre sulla corsia destra fino in area, ma non riesce a servire al meglio i compagni. La Juve Stabia durante il primo minuto di recupero si conquista un calcio di rigore. Dal dischetto Evacuo beffa Pelagotti è accorcia la distanza. Termina dopo il quarto minuto di recupero il match.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (Dal 75′ Somma), 79 Lancini, 33 Perrotta, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani (Dal 41′ Odjer, uscito al 46′ per infortunio, al suo posto Soleri); 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano (Dal 41′ Crivello); 9 Brunori (Dal 60′ Fella). A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 36 Mauthe, 75 Felici. Allenatore: Baldini.

JUVE STABIA: 99 Dini, 7 Stoppa, 8 Scaccabarozzi (Dal 68′ Schiavi), 9 Eusepi, 10 Bentivegna (Dal 63′ Evacuo), 13 Dell’Orfanello, 20 Troest (cap.), 24 Caldore, 25 Altobelli, 27 Donati, 30 Ceccarelli (Dal 63′ Della Pietra). A disposizione: 1 Russo, 2 Peluso, 3 Panico, 4 Davì, 5 Schiavi, 6 Tonucci, 11 De Silvestro, 14 Erradi, 17 Guarracino, 18 Della Pietra, 21 Cinaglia, 32 Evacuo. Allenatore: Sottili.

ARBITRO: Collu (Cagliari). Assistenti: Carpi Melchiorre (Orvieto) – Tinello (Rovigo). Quarto Ufficiale: Pezzopane (L’Aquila).

MARCATORI: Brunori al 7′, Giron al 25′, Brunori al 49′, Evacuo al 90+2′

NOTE: ammoniti Giron, Altobelli. Espulso Giron per doppia ammonizione.