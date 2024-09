Serie C Girone C: Taranto ko, il Caserta vince 2 a 0. Reti bianche in Altamura-Cavese e Turris-Avellino. La classifica aggiornata

Si sono appena concluse con i seguenti le partite di stasera valevoli per la sesta giornata del Girone C di Serie C:

ALTAMURA-CAVESE 0-0

CASERTANA-TARANTO 2-0 (Asencio, Carretta)

TURRIS-AVELLINO 0-0

CLASSIFICA

Benevento 12

Picerno 11

Potenza 10

Monopoli 10

Audace Cerignola 10

Giugliano 8

Sorrento 8

Catania 8

Casertana 7*

Turris 6*

Trapani 6

Cavese 6*

Latina 6

Crotone 6

ACR Messina 5

Juventus Next Gen 5

Foggia 5

Avellino 4*

Altamura 4*

Taranto 2

*Una partita in più