Serie B: tre giornate di qualifica e ammenda per Pagliuca. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 24^ turno

Il Giudice sportivo si è pronunciato sulle sentenze dopo la 24^ giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Oltre ad aver sanzionato undici giocatori, si è pronunciato anche sulla squalifica ai danni dell’allenatore della Juve Stabia Guido Pagliuca.

“Il giudice sportivo squalifica squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda di € 3.000,00 PAGLIUCA Guido (Juve Stabia): per avere, al termine del primo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, al rientro negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara ed ai componenti della squadra avversaria espressioni irriguardose che provocavano attimi di tensione.”