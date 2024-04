Serie B: Super Catanzaro al “Braglia”, Modena sconfitto 1-3. La classifica aggiornata

Vola il Catanzaro di Vivarini. Dopo il primo tempo, concluso per 1-2 in favore degli ospiti, i calabresi entrano a gamba tesa anche nella seconda frazione di gioco. Al 59′ il VAR annulla il gol del 1-3 solo momentaneamente perché, al 69′, Pietro Iemmello regala la terza rete ai suoi. Il Modena non riesce a reagire ed il match termina, dunque, 1-3 per il Catanzaro.

CLASSIFICA

Parma 66

Como 61

Cremonese 59

Venezia 58

Catanzaro 55

Palermo 50

Brescia 45

Sampdoria 44 (2 pt di penalizzazione)

Cittadella 42

Pisa 40

Reggiana 40

Sudtirol 39

Modena 39

Spezia 35

Bari 35

Cosenza 35

Ternana 33

Ascoli 32

Feralpisalò 31

Lecco 23