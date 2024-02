Serie B, scatta la volata finale per la promozione. Gli esperti: Cremonese e Palermo favorite

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla volata promozione in B.

Storicamente, il triplo impegno in 8 giorni porta scossoni alla classifica. In questa B, visto l’andamento generale con tre blocchi definiti da tempo, le sole novità potrebbero esserci nel loro interno, senza salti dall’inferno al paradiso o viceversa. E allora proviamo a capire, partendo da qui, cosa potrà succedere in questa lunga volata. Sentendo il parere di quattro esperti fuori dai giochi che la B la conoscono benissimo: un d.s. come Luca Leone, un opinionista come Lorenzo Minotti, un allenatore come Massimo Oddo e un giocatore come Romano Perticone.

Promozione diretta Tutti sono concordi sul Parma. «In due anni ha fatto il percorso perfetto – attacca Leone – e Pecchia è un top per la categoria». Anche Minotti («ha dimostrato di essere nettamente avanti»), anche Oddo («ha anche la continuità, che in B è fondamentale») e anche Perticone («Sin dall’inizio si vedeva che era nettamente più avanti»). E poi? Qui viene il bello. Leone: «Hanno tutti le stesse possibilità: la Cremonese ha Stroppa, il Como ha fatto investimenti importanti, anche Palermo e Venezia hanno gli allenatori più bravi». Minotti: «Sarà un arrivo in volata.

La Cremonese ha qualcosa in più, per esperienza, allenatore e rosa». Oddo: «La Cremonese è più forte come squadra, anche se il Como ha giocatori che spostano gli equilibri come Verdi, il Palermo è una corazzata completa ma deve recuperare un giocatore come Lucioni, il Venezia gioca molto bene, ha idee e fisicità». Perticone: «Chi è in grado di mettere una fiche su una squadra? Volata molto affascinante, tutti possono vincere, si deciderà all’ultima giornata. Pensavo che un’altra prendesse il volo, Cremonese o Venezia potevano scattare, come nel ciclismo, invece le hanno riprese».