Serie B: nove i giocatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 29esima giornata

Ieri sera si è conclusa la 29esima giornata di Serie B. Il Giudice Sportivo ha reso noti i giocatori squalificati:

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HUARD Matthieu Emmanu (Brescia): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Como): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

VIGORITO Mauro (Como): per avere, al 25° del secondo tempo, dalla panchina rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI CHIARA Gian Luca (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

FELICI Mattia (Feralpisalo’): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NIELSEN Oliver Abildgaa (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

QUARANTA Danilo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TAIT Fabian (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZUCCON Federico (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).