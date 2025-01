Serie B: martedì 21 gennaio assemblea di Lega a Milano

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Serie B scrive che è convocata per martedì 21 gennaio l’Assemblea della Lega B a Milano nella sede di via Rosellini.

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie è convocata l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B per il giorno 21 gennaio 2025 alle ore 8.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

Martedì 21 gennaio 2025 alle ore 12.00

presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B, in Milano, in via Ippolito Rosellini, 4, per

discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica poteri;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Elezione del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori;

4) Play Off e Play Out Campionato Serie BKT 2024/2025: date e modalità organizzative;

5) Diritti audiovisivi e commerciali: aggiornamento interlocuzioni e proposte;

6) LCS e LNP i.l.: aggiornamenti;

7) Relazione attività OdV 2024;

8) Protocollo AIA – CAN e iniziative antirazzismo;

9) Determinazione del compenso del Presidente e dei Consiglieri ex art. 7.1.c);

10) Nomine e designazioni di competenza;

11) Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B. Essendo prevista all’Ordine del Giorno l’elezione di cariche, ai sensi dell’art. 6.4.c) dello Statuto è esclusa la facoltà delle società di farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Lega.