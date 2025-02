SERIE B, LIVE: SPEZIA-PALERMO 0-1

Allo stadio ‘Picco’ di La Spezia, i rosanero si preparano ad un big match che potrebbe decisamente segnare il campionato rosanero. Dionisi non può più sbagliare, e dopo le due sconfitte consecutive si prepara ad affrontare gli aquilotti di D’Angelo piazzando, dal 1′, tutti i nuovi acquisti della sessione di calciomercato appena concluso. Audero a difesa dei pali, Magnani a comandare la retroguardia difensiva e Joel Pohjanpalo al fianco di capitan Brunori in una coppia d’attacco, per la cadetteria potenzialmente stellare, che i tifosi rosa, ben 1300 nel settore ospiti, non vedono l’ora di vedere all’opera. In casa Spezia tra gli assenti anche l’ex rosanero Edoardo Soleri, mentre ad arbitrare il match è Ghersini della sezione di Genova.

La prima frazione di gioco termina con i rosanero avanti per 0-1. Ranocchia, dopo soli 30 secondi, decide di inventarsi una giocata da fenomeno: controllo, tunnel e mancino imparabile per Chichizola. Dopo la rete, il tema di gioco dei rosanero è chiaro: palla lunga e pedalare. Lo Spezia domina il gioco e mette al centro un numero indefinito di cross. All’intervallo i rosanero chiudono in vantaggio.

SECONDO TEMPO

71′- Da calcio piazzato parte S. Esposito, palla parata da Audero.

70′- Cambia il Palermo: Gomes prende il posto di Blind, dentro Le Douaron per Pohjanpalo.

66′- Cambio Spezia: Kouda per Cassata.

65′- Spinge ancora lo Spezia. Altro cross scodellato in area: sfera bloccata da Audero.

60′- Primo cambio nel Palermo: fuori Lund, dentro Pierozzi.

59′- Attaccano gli uomini di D’Angelo. Palla in verticale per Lapadula che mette al centro, Pio Esposito prova a servire i compagni, palla in angolo.

54′- In fase offensiva il Palermo. Dopo una costruzione offensiva confusionaria, Pohjanpalo prova il tiro palla strozzata da una deviazione.

51′- Ci prova Mateju. Pio Esposito appoggia la sfera, ma il suo mancino è decisamente alto.

50′- Occasione Palermo. Lund cerca in mezzo Pohjanpalo libero in area, ma il cross è sbilenco.

48′- Il Palermo prova a gestire il possesso.

46′- Cambio per lo Spezia: dentro Degli Innocenti per Elia.

PRIMO TEMPO

Dopo i 3′ di recupero concessi da Ghersini, termina il primo tempo. Il Palermo è avanti 0-1.

41′- Ghersini continua ad ammonire rosanero: questa volta tocca a Lund.

38′- Cassata (Spezia) sfiora la rete. Altro cross di Elia sulla testa del compagno, palla fuori.

37′- Il Palermo prova ad avanzare, ma le difficoltà sono enormi.

35′- Ennesimo giallo per il Palermo: Blin atterra un avversario a pochi passi dall’area di rigore.

34′- Fase confusioneria del match, ma il Palermo non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

29′- Altro giallo per i rosanero: ammonito Brunori per proteste.

28′- Revisione Var. Dopo una situazione rocambolesca, la palla termina nella porta dei rosanero. L’arbitro, invitato dal Var al monitor, toglie la rete allo Spezia.

26′- Primo giallo del match: Baniya va a contatto con Cassata, ammonito.

25′- Altra incursione offensiva dalla destra con Elia che crossa al centro, sulla sfera si avventa Pio Esposito che da pochi passi non riesce a concludere in porta.

21′- Altra punizione dal limite per lo Spezia, su un fallo forse troppo leggero. Dal calcio piazzato parte S. Esposito, ma il suo destro è decisamente alto.

14′- Altro tiro in porta per gli aquilotti: Reca controlla una sfera vagante e con un destro di prima calcia, palla larga.

12′- Lo Spezia ha il pallino del gioco, cerca di scardinare la difesa rosanero che si difende in maniera compatta.

8′ – Occasione per i padroni di casa. Dopo un rimpallo la sfera finisce in area con Lapadula che calcia alto.

6′- Fase confusionaria del match con tanti contrasti sulle seconde palle.

5′ – Ancora Spezia: da calcio d’angolo arriva la deviazione di Pio Esposito che colpisce la traversa.

4′ – Si affaccia in avanti lo Spezia: da calcio di punizione arriva un cross in area che Audero devia fuori.

1′- GOL PALERMO! Giocata da fenomeno di Filippo Ranocchia: controllo, tunnel e mancino a giro all’incrocio dei pali. Imparabile per Chichizola.

Fischia Ghersini, è iniziata Spezia-Palermo!

TABELLINO: Ranocchia 1 (P)’;

SPEZIA: 23 Chichizola, 2 Wisniewski, 5 S. Esposito, 7 Elia, 9 F. Esposito, 10 Lapadula, 13 Reca, 29 Cassata, 32 Vignali, 37 Mateju, 55 Hristov (C).

A disposizione: 66 Gori, 4 Ferrer, 6 Degli Innocenti, 11 Falcinelli, 17 Colak, 20 Di Serio, 31 Aurelio, 36 Candelari, 65 Giorgeschi, 77 Bertola, 80 Kouda, 82 Djankpata.

Allenatore: D’Angelo.

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund, 4 Baniya, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 19 Pohjanpalo, 23 Diakité, 24 Magnani, 28 Blin, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 43 Nikolaou.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Ghersini (Genova).

AA1: Luciani (Milano).

AA2: Monaco (Termoli).

IV UFFICIALE: Cerbasi (Arezzo).

VAR: Maggioni (Lecco).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).