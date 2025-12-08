Serie B: il Frosinone cala il tris e conquista la vetta, non vanno oltre il pari Monza e Venezia. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si sono appena conclusi i match di Serie BKT in programma per oggi alle ore 15.00. Vittoria imponente da parte del Frosinone, che supera la sfida casalinga contro la Juve Stabia con il risultato di 3-0: per i ciociari decisive le due reti di Kvernadze e il gol di Calvani. Non va oltre il pari il Monza, fermato dentro casa dal Sudtirol sul risultati di 1-1. Arriva un pari anche per il Venezia, che porta a casa un solo punto dalla trasferta di Avellino, e per il Cesena fermato dal Padova. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Avellino-Venezia 1-1 (41′ Missori; 51′ Svoboda)
Frosinone-Juve Stabia 3-0 (45+1′ Kvernadze; 61′ Calvani; 65′ Kvernadze)
Mantova-Reggiana 0-1 (53′ Reinhart)
Monza-Sudtirol 1-1 (32′ Maric; 77′ Odogwu)
Padova-Cesena 1-1 (75′ Adamo; 90+3′ Crisetig)
LA CLASSIFICA
Frosinone – 31
Monza – 31
Cesena – 27
Venezia – 26
Palermo – 26
Modena – 26
Catanzaro – 22
Empoli – 20
Reggiana – 20
Avellino – 20
Juve Stabia – 19
Padova – 18
Carrarese – 16
Entella – 15
Sudtirol – 14
Mantova -14
Bari – 14
Sampdoria – 13
Spezia – 11
Pescara – 9