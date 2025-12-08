Serie B: il Frosinone cala il tris e conquista la vetta, non vanno oltre il pari Monza e Venezia. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si sono appena conclusi i match di Serie BKT in programma per oggi alle ore 15.00. Vittoria imponente da parte del Frosinone, che supera la sfida casalinga contro la Juve Stabia con il risultato di 3-0: per i ciociari decisive le due reti di Kvernadze e il gol di Calvani. Non va oltre il pari il Monza, fermato dentro casa dal Sudtirol sul risultati di 1-1. Arriva un pari anche per il Venezia, che porta a casa un solo punto dalla trasferta di Avellino, e per il Cesena fermato dal Padova. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Avellino-Venezia 1-1 (41′ Missori; 51′ Svoboda)

Frosinone-Juve Stabia 3-0 (45+1′ Kvernadze; 61′ Calvani; 65′ Kvernadze)

Mantova-Reggiana 0-1 (53′ Reinhart)

Monza-Sudtirol 1-1 (32′ Maric; 77′ Odogwu)

Padova-Cesena 1-1 (75′ Adamo; 90+3′ Crisetig)

LA CLASSIFICA

Frosinone – 31

Monza – 31

Cesena – 27

Venezia – 26

Palermo – 26

Modena – 26

Catanzaro – 22

Empoli – 20

Reggiana – 20

Avellino – 20

Juve Stabia – 19

Padova – 18

Carrarese – 16

Entella – 15

Sudtirol – 14

Mantova -14

Bari – 14

Sampdoria – 13

Spezia – 11

Pescara – 9