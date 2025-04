Serie A, ecco le designazioni arbitrali della 34ª giornata

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali ufficiali per la 34ª giornata di Serie A, un turno che potrebbe risultare decisivo nella corsa scudetto e per le posizioni europee. Il match più atteso, Bologna-Inter, sarà affidato a Colombo, con Baccini e Bahri come assistenti, Marcenaro IV ufficiale, Abisso al VAR e Meraviglia all’AVAR. Riflettori puntati anche su Parma-Juventus: per questa gara, in programma lunedì sera, è stato scelto Daniele Chiffi come direttore di gara, con Preti e Ceccon assistenti, Bonacina IV ufficiale, Di Paolo al VAR e Manganiello all’AVAR.

Di seguito, tutte le designazioni nel dettaglio, comprese quelle dei IV ufficiali:

Sabato 19 aprile

Lecce – Como (15:00):

Arbitro: Sozza

Assistenti: Giallatini – Colarossi

IV ufficiale: Galipò

VAR: Marini

AVAR: Fabbri

Monza – Napoli (18:00):

Arbitro: La Penna

Assistenti: Tolfo – Cecconi

IV ufficiale: Perenzoni

VAR: Di Bello

AVAR: Ghersini

Roma – Hellas Verona (20:45):

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Mokhtar – Cipressa

IV ufficiale: Feliciani

VAR: Mazzoleni

AVAR: Abisso

Domenica 20 aprile

Empoli – Venezia (15:00):

Arbitro: Massa

Assistenti: Passeri – Costanzo

IV ufficiale: Santoro

VAR: Mariani

AVAR: Marini

Bologna – Inter (18:00):

Arbitro: Colombo

Assistenti: Baccini – Bahri

IV ufficiale: Marcenaro

VAR: Abisso

AVAR: Meraviglia

Milan – Atalanta (20:45):

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Imperiale – Zingarelli

IV ufficiale: Marchetti

VAR: Fabbri

AVAR: Guida

Lunedì 21 aprile

Torino – Udinese (12:30):

Arbitro: Collu

Assistenti: Scatragli – Bianchini

IV ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni

Cagliari – Fiorentina (15:00):

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Perrotti – Lo Cicero

IV ufficiale: Monaldi

VAR: Meraviglia

AVAR: Doveri

Genoa – Lazio (18:00):

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Di Gioia – Moro

IV ufficiale: Cosso

VAR: Paterna

AVAR: Fabbri

Parma – Juventus (20:45):

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Preti – Ceccon

IV ufficiale: Bonacina

VAR: Di Paolo

AVAR: Manganiello