Sentenza disastrosa: CLUB CANCELLATO DAL CAMPIONATO | E’ la pagina più buia del calcio italiano

Il calcio italiano non è in piena forma e moltissimi club devono combattere con i debiti. L’ennesimo dice addio dopo anni di storia.

Molte squadre di Serie A continuano a navigare in acque finanziarie complesse, con debiti significativi che rappresentano una sfida costante per la sostenibilità a lungo termine. Sebbene ci siano stati miglioramenti aggregati nell’indebitamento netto dei top club, la situazione rimane critica per diverse big del campionato.

L’Inter figura tra i club con l’indebitamento lordo più elevato, con cifre che si attestavano attorno ai 734,8 milioni di euro nel 2024, sebbene vi siano previsioni di ulteriore riduzione. Il club nerazzurro sta lavorando a rifinanziamenti del debito per garantire la stabilità.

Anche la Juventus combatte con un’importante mole debitoria, con un debito lordo di circa 639 milioni di euro nel 2024 e un indebitamento netto di -242,8 milioni di euro. Il club bianconero ha registrato perdite significative negli ultimi bilanci, nonostante gli sforzi per il risanamento.

La Roma presenta anch’essa un indebitamento considerevole, con un debito lordo di circa 636,3 milioni di euro nel 2024. Il Milan, pur avendo una situazione finanziaria più solida rispetto alle rivali, ha comunque debiti significativi.

Esempi virtuosi in Serie A

Nel panorama calcistico Napoli e Atalanta rappresentano due modelli virtuosi di gestione finanziaria tra le big, capaci di coniugare successi sportivi con bilanci in attivo. Il Napoli, sotto la presidenza De Laurentiis, ha chiuso in utile 12 esercizi su 20 dalla sua rinascita nel 2004, con un record di quasi 80 milioni di euro nell’anno dello Scudetto targato Spalletti.

L’Atalanta si distingue per aver raggiunto la redditività per l’ottavo anno consecutivo, un’eccezione nel calcio italiano. Il loro “modello” si fonda su un’attenta valorizzazione dei giovani, la realizzazione di importanti plusvalenze dalla cessione dei giocatori e una gestione oculata delle risorse, che ha permesso di investire anche nello stadio e nelle infrastrutture, creando un circolo virtuoso che bilancia ambizioni sportive e stabilità economica.

Brescia, addio definitivo

La FIGC ha ufficialmente escluso il Brescia dal calcio professionistico, decretando la fine di 114 anni di storia per le Rondinelle. Questa drastica decisione è stata motivata dalla mancanza di requisiti essenziali per ottenere la Licenza Nazionale 2025/2026, tra cui mancati pagamenti di stipendi e contributi, l’assenza della garanzia bancaria e ritardi nelle dichiarazioni fiscali.

Le gravi inadempienze avevano già portato a penalizzazioni e alla retrocessione in Serie C. Il Comune di Brescia ha persino revocato la concessione dello stadio Rigamonti e avviato lo smantellamento delle sedi societarie. Nonostante il tragico epilogo, si ipotizza la nascita di un nuovo progetto, magari tramite la fusione con realtà locali di Serie C, per tenere viva la tradizione calcistica bresciana.