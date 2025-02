SENTENZA CLAMOROSA: 3-0 A TAVOLINO | È tutto scritto nel referto dell’arbitro

Succede di tutto durante il match e il direttore di gara vira verso la sentenza che ha destato tanto clamore: 3-0 a tavolino e tutto spiegato nel referto.

Nel mondo del calcio siamo abituati alle volte alle decisioni d’ufficio. In alcune circostanze sono cambiati proprio i campionati e la storia di alcuni club, che hanno visto l’intervento della giustizia o dei tribunali. Basti pensare ad esempio a cos’è accaduto con Calciopoli.

Altre volte invece ci sono circostanze che spingono invece a far decidere a tavolino solo delle semplici partite. Ed è proprio questo ciò che è accaduto di recente durante un match di campionato.

La sentenza ha stabilito la sconfitta per 3-0 ai danni di una delle due squadre, e la motivazione chiarissima è scritta direttamente nel referto dell’arbitro. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

L’arbitro ha deciso senza ripensamenti

Purtroppo nel mondo del calcio, soprattutto nelle categorie inferiori, troppo spesso assistiamo ad episodi di violenza nei confronti degli arbitri o tra gli stessi giocatori per diverse ragioni. Semplici diverbi o disaccordi infatti scatenano il parapiglia e il caos.

Ed è proprio questo quanto accaduto di recente nel corso della partita di campionato. Una vera e propria rissa infatti si è sviluppata sul terreno di gioco, e ha spinto l’arbitro a prendere delle pesanti decisioni.

Ecco che cosa è successo

Nella giornata di domenica si è giocata la sfida valevole per il campionato di Seconda Categoria tra Giova Italia Polesella e Borgo Anguillara. Ma quando mancava poco alla conclusione della partita, l’arbitro ha deciso di sospendere tutto a causa di una situazione terribile che si è venuta a creare sul terreno di gioco.

A quanto pare infatti un calciatore della squadra ospite ha insultato dal punto di vista razziale uno degli avversari dopo un contrasto duro di gioco, e da li si sarebbe scatenato il parapiglia, con la situazione che è sfociata in una vera e propria rissa. Ovviamente come detto il direttore di gara non ha potuto far altro che bloccare l’incontro in quanto non sussistevano più le condizioni per giocare. Adesso però c’è attesa per capire come si svilupperanno le cose. Non sono da escludere pesanti sanzioni da ambo le parti, e solo l’intervento del Giudice Sportivo dopo che avrà visionato il referto arbitrale ci dirà qualcosa di più.