Semplici presenta Mantova-Sampdoria: «Dobbiamo tutti dare di più»

La Sampdoria si appresta a confrontarsi con il Mantova in una trasferta cruciale sabato 25 alle 17:15, con l’obiettivo di risalire la classifica. Dopo un inizio promettente contro il Cesena, dove il vantaggio iniziale non è stato sfruttato a dovere, il tecnico Leonardo Semplici sottolinea la necessità di rafforzare la mentalità dei giocatori.

Ecco le sue parole in sala stampa:

«L’aspetto mentale era ok e il nostro valore avrebbe dovuto emergere. I giocatori si sentono responsabili e in allenamento danno il massimo, ma serve di più. Niang? Sta bene, ma la condizione non è ottimale. Curto e Oudin? Verranno con noi e potranno dare una mano. Pedrola non giocava non per dispetto ma perché non in forma ottimale, da parte sua e nostra come impianto di gioco. Io vorrei tenerlo, vediamo cosa accadrà. Il calcio deve tornare a essere più genuino, bello e passionale. Calciatori fuori rosa? Sono fuori rosa e ci restano. Di calciomercato non parlo, sappiamo cosa serve per risalire la classifica».