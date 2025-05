Sei l’uomo ideale per farci tornare grandi: Pirlo convocato in sede | Sarà il nuovo allenatore

L’ex centrocampista pronto a rilanciarsi dopo l’amara avventura alla Sampdoria, potrebbe firmare un biennale.

Andrea Pirlo ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2020, inizialmente designato per guidare l’Under 23 della Juventus. Tuttavia, dopo l’esonero di Maurizio Sarri, è stato promosso alla guida della prima squadra. Durante la stagione 2020-2021, ha conquistato la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, ottenendo anche un quarto posto in Serie A e la qualificazione alla Champions League.

Dopo l’esperienza alla Juventus, Pirlo ha accettato la sfida di allenare il Fatih Karagümrük, club turco della Super Lig. La squadra ha concluso il campionato al nono posto con 44 punti. Nonostante un attacco efficace, la difesa si è rivelata vulnerabile, risultando la terza peggior del campionato. A tre giornate dalla fine della stagione, il club ha annunciato la separazione anticipata da Pirlo.

La carriera da allenatore di Pirlo è stata caratterizzata da alti e bassi. Alla Juventus, ha dimostrato coraggio e determinazione, ottenendo due trofei nella sua prima esperienza da tecnico. In Turchia, nonostante le difficoltà, ha accumulato esperienza in un contesto calcistico diverso.

Pirlo adesso è in cerca di nuove opportunità per proseguire la sua carriera da allenatore. La sua esperienza in Italia e all’estero gli ha fornito una visione più ampia del calcio internazionale, preparandolo per affrontare future sfide con maggiore consapevolezza.

L’amara esperienza alla Samp

Andrea Pirlo è stato esonerato dalla Sampdoria il 29 agosto, dopo un inizio di stagione deludente in Serie B, con un solo punto raccolto in tre partite. Nonostante i play off raggiunti nella stagione precedente, la dirigenza ha ritenuto necessario un cambio di guida tecnica per invertire la rotta.

Le critiche nei confronti di Pirlo si sono concentrate sulla mancanza di carisma e sulla confusione tattica. La squadra non ha mai mostrato un’identità di gioco chiara, con frequenti cambi di modulo e scelte tecniche discutibili, come l’utilizzo di giocatori fuori ruolo. La stagione dei blucerchiati è stata più che travagliata, con altri tre allenatori dopo Pirlo e un’amara retrocessione.

Pirlo pronto a ripartire

Dopo l’esonero di Pierpaolo Bisoli nel novembre 2024, il Modena ha sondato vari profili per la panchina, tra cui Andrea Pirlo. L’ex tecnico della Sampdoria ha rifiutato, principalmente per divergenze economiche legate al suo precedente contratto. Nonostante ciò, la dirigenza emiliana ha continuato a considerarlo un’opzione valida.

Secondo indiscrezioni, Pirlo ha mostrato un rinnovato interesse verso il progetto modenese, richiedendo informazioni dettagliate sul nuovo centro sportivo “Il Nido”, la cui costruzione è iniziata ad aprile 2025. Questo gesto indica una possibile apertura a future collaborazioni, suggerendo che il tecnico stia valutando con attenzione le prospettive offerte dal club gialloblù.