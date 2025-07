Se na va anche l’AMICO DI CALHANOGLU: c’è la data dell’addio | Firma il 31 luglio

Il club nerazzurro è tra i più attivi sul mercato ma deve fare soprattutto i conti con alcuni titolari che potrebbero andare via.

L’Inter sta dimostrando grande attività sul mercato, con diversi acquisti già ufficiali. Sono arrivati il talentuoso centrocampista Luka Sučić, l’esterno Luis Henrique e il promettente attaccante Ange Bonny. Questi innesti evidenziano la volontà della dirigenza nerazzurra di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Cristian Chivu.

Per la difesa, l’Inter sta monitorando giovani promettenti come Koni De Winter, Giovanni Leoni e Cristhian Mosquera. A centrocampo, l’attenzione è puntata su Nicolò Rovella della Lazio, considerato un possibile sostituto di Hakan Çalhanoğlu in caso di partenza del turco.

In attacco, l’Inter ha sondato il terreno per Lorenzo Lucca, Giuliano Simeone e l’attaccante danese Rasmus Højlund. Si cercano soluzioni per rinforzare il reparto offensivo con profili sia esperti che giovani promesse.

Sul fronte delle uscite, la situazione più delicata riguarda Hakan Çalhanoğlu, sempre più vicino al Galatasaray, nonostante una proposta vantaggiosa dall’Al-Hilal. Anche Yann Sommer è stato accostato al Galatasaray, ma le richieste dell’Inter sembrano aver frenato l’operazione.

Possibili altre cessioni

Oltre ai nomi di spicco, l’Inter sta lavorando anche su altre uscite. Kristjan Asllani è nel mirino del Betis Siviglia, ma il giocatore non sembra del tutto convinto della destinazione spagnola. La sua partenza libererebbe spazio e contribuirebbe a sfoltire la rosa in mediana, un reparto dove l’Inter ha diversi elementi.

Davide Frattesi continua ad attirare l’interesse di club europei di alto livello come l’Atletico Madrid e il Manchester United. Quest’ultimo, in particolare, ha mostrato interesse anche per Marcus Thuram. Tuttavia, la clausola rescissoria del francese è scaduta, il che pone l’Inter in una posizione di maggiore forza negoziale per una sua eventuale cessione, potendo dettare le proprie condizioni.

Rebus Dumfries

Al centro delle attenzioni di mercato, Denzel Dumfries ha rinnovato poco tempo fa con l’Inter fino al 2028. L’accordo include una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, valida esclusivamente per trasferimenti all’estero. Contrariamente a quanto si pensava, i club interessati hanno tempo fino al 31 luglio per attivarla, con pagamento in un’unica soluzione. Tra le squadre interessate all’esterno olandese ci sarebbero anche Manchester City e Barcellona.

Questa proroga della scadenza, giustificata dall’adattamento al calendario del Mondiale per Club, aumenta l’apprensione dei tifosi nerazzurri. L’Inter, infatti, rischia di perdere Dumfries a un prezzo considerato contenuto, specialmente considerando le sue prestazioni eccellenti nella scorsa stagione e il forte interesse di top club europei.