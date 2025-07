Scusate, non voglio partire: l’INTER NON HA I SOLDI PER LOOKMAN | Caos ad Appiano

Il neo tecnico interista Chivu potrebbe presto abbracciare una nuova punta ma occorre prima sbloccare qualche cessione.

L’Inter sta vivendo un’intensa estate di mercato, mirata a rafforzare la rosa. Tra i volti nuovi già ufficializzati spiccano il centrocampista Sucic (Dinamo Zagabria), l’esterno Luis Henrique (Marsiglia) e l’attaccante Bonny (Parma), che promettono freschezza e qualità.

Per il centrocampo, l’interesse nerazzurro si concentra su profili affermati come Ederson (Atalanta) e Nicolò Rovella (Lazio). In difesa, l’obiettivo concreto è David Hancko (Feyenoord). L’attacco sarà rinforzato con almeno una nuova punta; oltre ad Ademola Lookman, si valuta Rasmus Højlund.

Parallelamente, l’Inter è molto attiva sul fronte cessioni per sfoltire la rosa e generare liquidità. Buchanan sembra vicino al Sassuolo, mentre Davide Frattesi è un nome caldo per l’Atletico Madrid. Tra i giovani, Sebastiano Esposito interessa a Fiorentina e Cagliari, e Valentin Carboni andrà al Genoa in prestito.

Infine, il Galatasaray ha mostrato concreto interesse per Sommer. L’Inter non lo considera incedibile, ma richiederà un’offerta adeguata. In caso di cessione, il club valuterà soluzioni interne come Martinez o cercherà un nuovo profilo di alto livello per la porta.

Va via un big?

L’Inter sta gestendo attentamente il futuro di alcune pedine chiave. L’esterno Denzel Dumfries, con un contratto in scadenza a fine luglio 2025, ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Questa clausola ha attirato l’interesse di top club europei come il Barcellona, pronti ad approfittare della situazione contrattuale del giocatore.

La situazione di Marcus Thuram era simile, con una clausola rescissoria di circa 85 milioni di euro che, tuttavia, è scaduta. Nonostante ciò, l’Inter potrebbe comunque considerare la cessione dell’attaccante francese se dovesse arrivare un’offerta vicina ai 100 milioni di euro, a dimostrazione del suo alto valore sul mercato.

Una cessione per sbloccare Lookman

Kristjan Asllani, il giovane centrocampista classe 2002 arrivato all’Inter dall’Empoli nel 2022, era stato considerato in uscita per finanziare l’acquisto dell’attaccante Ademola Lookman dall’Atalanta. L’Inter, dopo il rifiuto di un’offerta vicina ai 40 milioni di euro, necessita di nuove risorse economiche. Tra le possibili destinazioni per Asllani si era fatta strada l’ipotesi Real Betis, ma il giocatore ha rifiutato.

Il “no” di Asllani complica non poco la strategia finanziaria nerazzurra. L’Inter contava sulla sua cessione per alleggerire il centrocampo e ottenere la liquidità necessaria per un rilancio più significativo su Lookman. Senza questa plusvalenza, la dirigenza nerazzurra dovrà ora rivalutare altre strategie di mercato per assicurarsi l’attaccante fortemente voluto dal nuovo tecnico Cristian Chivu.