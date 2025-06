Scusa mister, ho scelto il Qatar | Dopo Reijnders Allegri ne perde un altro a centrocampo

Il Milan è in fase di ricostruzione e non sono escluse diverse cessioni importanti.

Il calciomercato del Milan si prepara a una svolta, segnata da un cambio di paradigma nella gestione sportiva. Le ultime indiscrezioni parlano di un approccio condiviso e sinergico tra dirigenza e area tecnica, dove l’allenatore avrà un ruolo centrale nelle scelte per la costruzione della rosa. Come evidenziato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, si lavora in squadra, con l’obiettivo di creare una struttura coesa ed efficiente.

Al vertice di questa nuova organizzazione ci saranno figure di primo piano: il CEO Giorgio Furlani continuerà a guidare la visione economica del club, mentre l’eventuale arrivo di Igli Tare darebbe spessore e competenza al reparto sportivo. Accanto a loro, il carisma di Zlatan Ibrahimovic rappresenta un valore aggiunto, pur con un ruolo meno accentratore rispetto al passato, mentre Geoffrey Moncada proseguirà nel suo lavoro di scouting e analisi dei giovani talenti.

Il nodo più interessante è proprio il nuovo allenatore, con Massimiliano Allegri come possibile figura di riferimento. Il tecnico, chiunque sarà, avrà finalmente pieno coinvolgimento nella strategia di mercato. Un ritorno a un modello in cui l’allenatore non è più solo un esecutore, ma un protagonista della programmazione sportiva a lungo termine.

Il Milan, così, punta a evitare disallineamenti interni, dando priorità alla coerenza tra idee tattiche e scelte di mercato. Un equilibrio tra visione dirigenziale e esigenze tecniche che potrebbe segnare un nuovo corso vincente per i rossoneri.

Spuntano offerte dal Qatar

Yacine Adli è rientrato al Milan dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina, ma il suo futuro è tutt’altro che definito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, alcuni club del Qatar avrebbero manifestato interesse per il centrocampista francese, aprendo scenari inediti per la prossima sessione di mercato.

Classe 2000, Adli si è messo in evidenza in maglia viola con prestazioni convincenti, nonostante una seconda parte di stagione segnata da problemi alla caviglia. In totale, ha collezionato 35 presenze, impreziosite da 5 gol e 7 assist, dimostrando duttilità e qualità sia in fase di costruzione che in zona offensiva.

Milan riflette: valorizzare o cedere?

Il Milan si trova ora a valutare attentamente il destino del giocatore. Da un lato, il suo profilo tecnico e la crescita maturata a Firenze potrebbero far comodo nella nuova stagione, specie in un contesto che si annuncia ricco di cambiamenti e nuove sinergie tra dirigenza e staff tecnico.

Dall’altro, le offerte provenienti dal Qatar potrebbero rappresentare un’opportunità economica interessante per il club, soprattutto se accompagnate da cifre convincenti. La decisione finale dipenderà anche dal nuovo allenatore rossonero e dal ruolo che vorrà ritagliare per Adli all’interno del progetto tattico. Le prossime settimane saranno decisive.