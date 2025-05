Scoppia la bomba in campionato: due club storici sanzionati | Arriva la penalizzazione in classifica

La notizia era nell’aria da giorni, ma la Procura Federale ha deferito i due club per una serie di violazioni di natura amministrativa.

La Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) è un organo interno alla FIGC, istituito per monitorare la situazione economico-finanziaria dei club calcistici professionisti. La commissione ha poteri consultivi, di controllo e di proposta, con un mandato quadriennale rinnovabile per non più di due volte.

La Covisoc verifica che le società rispettino gli obblighi economici e fiscali previsti dalle Norme Organizzative Interne Federali, come il pagamento puntuale degli stipendi, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS. Controlla inoltre che non vi siano debiti scaduti nei confronti di federazioni.

Se la Covisoc rileva irregolarità, può segnalarle alla Procura Federale della FIGC, che avvia un’indagine disciplinare. Ad esempio, pochi mesi fa la Covisoc ha segnalato il Taranto e la Turris per il mancato pagamento degli emolumenti, portando a procedimenti disciplinari da parte della Procura.

Le sanzioni per le società inadempienti possono variare da multe e penalizzazioni in classifica fino all’esclusione dai campionati. In casi gravi, come quello della Juventus nel 2023, è possibile l’applicazione di penalizzazioni significative, come per il caso delle plusvalenze fittizie.

Deferito il Trapani

Nelle scorse ore la Procura Federale della FIGC ha deferito il Trapani per irregolarità amministrative legate al mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché alla mensilità di febbraio 2025. Il club aveva acquistato crediti d’imposta inesistenti per circa 700.000 euro da una società milanese, il Gruppo Alfieri, per far fronte a tali obblighi.

La penalizzazione prevista è di 4 punti, da scontare nella stagione 2025-2026. Poiché la scadenza è successiva alla conclusione del campionato in corso, la sanzione non avrà effetti retroattivi sulla classifica del Girone C di Serie C. Il presidente Valerio Antonini ha dichiarato di essere stato vittima di una frode e ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia.

Situazione ingarbugliata per il Brescia

Come il Trapani anche il Brescia è stato deferito dalla Procura Federale della FIGC per irregolarità amministrative, tra cui il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi ai mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025. Il presidente Massimo Cellino e il consigliere delegato Edoardo Cellino sono stati coinvolti nel procedimento.

La penalizzazione prevista è di 4 punti, da scontare 2 nella stagione in corso e 2 nella prossima. Se confermata, la classifica di Serie B verrebbe modificata, con il Frosinone che eviterebbe i playout e la Sampdoria che avrebbe una seconda opportunità per evitare la retrocessione. L’udienza di primo grado è fissata per il 30 maggio o il 3 giugno.