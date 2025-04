“SCOMMETTEVA SULLE PARTITE DI CALCIO”: scandalo Gigi Buffon | Il compagno di squadra lo spiava sull’IPad

“Scommetteva sulle partite di calcio”, nuovo scandalo sportivo che vede come protagonista Gigi Buffon: lo hanno smascherato

Negli ultimi giorni il calcio italiano è stato vittima, ancora una volta, di un altro scandalo legato al calcioscommesse. Ovvero quello che ha visto protagonisti ben 12 calciatori che sono finiti nella lista degli indagati.

Le accuse, nei loro confronti, sono molto gravi visto che si parla, appunto, di scommesse effettuate su siti illegali. Una vicenda che, con il passare del tempo, potrebbe regalare ancora degli importanti colpi di scena.

Nel frattempo, però, un’altra vicenda (completamente estranea a quanto riportato in precedenza) riguarda una delle leggende del calcio italiano come Gianluigi Buffon.

L’attuale capo delegazione della nazionale azzurra è stato tirato in ballo da un suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus. Lo stesso che, a quanto pare, lo ha smascherato non poco.

Buffon, colpo di scena: “Scommetteva sulle partite di calcio”

Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “SportTV” è intervenuto una vecchia conoscenza del calcio italiano, Felipe Melo. L’ex di Fiorentina, Juventus ed Inter ha affrontato vari argomenti interessanti. Tra questi anche quelli legati alle scommesse. L’ex nazionale brasiliano ha rivelato, infatti, che molti anni fa alcuni suoi ex compagni di squadra bianconeri scommettevano sulle partite delle serie inferiori del calcio brasiliano. Tra questi, appunto, anche Gianluigi Buffon.

Le sue parole, infatti, non sono passate affatto inosservate ed hanno fatto molto rumore. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni a riguardo: “Vi dirò qualcosa che non molti sanno: quando giocavo nella Juventus, alloggiavamo in un hotel a Torino che si trovava in un centro commerciale, che aveva un cinema. Noi a volte uscivamo e andavamo al cinema. E Buffon scommetteva, continuava a scommettere. Aveva con sé il suo iPad o il suo computer, e scommetteva“.

Scandalo Buffon, nessuno lo sapeva: “Vinceva e perdeva un sacco di soldi”

Insomma, Gianluigi Buffon, come rivelato da Felipe Melo, scommetteva sulle partite dei campionati inferiori brasiliani. Ricorda anche alcune conversazioni avvenute con l’ex centrocampista: “Ricordo che era al computer e parlavamo. Scommetteva e vinceva un sacco di soldi“.

Come li vinceva, però, aveva anche delle perdite: “Ne perdeva anche molti. Non era il solo, lo chiedevano anche altri“. Un commento, il suo, che è arrivato in merito alla vicenda riguardante Bruno Henrique. Quest’ultimo è stato incriminato dalla Polizia federale brasiliana per aver combinato una serie di partite per l’aver preso cartellini gialli volontari nel 2023.