SCANDALO CALCIOSCOMMESSE | “Era al VAR a scommettere”: arbitro squalificato a vita

Scoppia un nuovo caos riguardante le scommesse nel mondo del calcio: questa volta è coinvolto un arbitro, che viene squalificato a vita.

Il fenomeno del calcioscommesse è tornato al centro dell’attenzione in maniera piuttosto pesante negli ultimi anni, riportando alla luce una problematica che si pensava ormai superata. I recenti casi che hanno coinvolto Nicolò Fagioli e Sandro Tonali in Serie A, e Lucas Paqueta in Premier League, dimostrano invece quanto il rischio sia ancora attuale, anche ai massimi livelli del calcio internazionale.

Fagioli ha ammesso di aver scommesso su piattaforme illegali, affrontando una squalifica e un percorso di recupero psicologico. Tonali, nel frattempo, è stato coinvolto in un’indagine simile durante il suo passaggio al Newcastle, mostrando come anche calciatori giovani, di talento e ben pagati possano cadere in questa spirale. Il giocatore brasiliano, stella del West Ham, è invece ancora sotto inchiesta per presunte scommesse legate a cartellini gialli ricevuti intenzionalmente, un’accusa che, se confermata, metterebbe in dubbio l’integrità delle gare del campionato inglese.

Nelle ultime ore però un altro caso di questo tipo ha scatenato il caos nel mondo del pallone. Questa volta però a rimanervi invischiato è addirittura un arbitro, il quale è stato beccato al VAR a scommettere. Adesso per lui si prospetta una squalifica a vita.

Scandalo assurdo nel mondo del calcio

Il fattaccio è avvenuto in Bulgaria, nella prima serie, durante un match tra CSKA e Lokomotiv Sofia. Di seguito la descrizione di quanto accaduto riportata da TMW.

”Nel pre gara della sfida tra le due squadre, prima del fischio di inizio dell’arbitro, le immagini televisive si sono soffermate per pochi secondi nella sala VAR. E qui i tifosi hanno potuto assistere ad una scena piuttosto eloquente: il tecnico VAR che in cabina aiuta gli arbitri a selezionare le immagini è stato sorpreso mentre consultava un sito di scommesse dal suo smartphone”.

Squalifica a vita per il direttore di gara

Le immagini di quanto accaduto hanno fatto il giro del web, con tifosi e addetti ai lavori che hanno chiesto l’immediata squalifica dell’arbitro.

Al momento la federazione bulgara non si è espressa a tal proposito, ma è possibile che a breve potrebbe arrivare una decisione o quanto meno un comunicato per spiegare meglio la cosa.