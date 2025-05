SCANDALO A SKY SPORT: “LICENZIATO IN TRONCO DOPO LA PARTITA” | Notte assurda dopo la Champions League

Impazzano le polemiche soprattutto nel mondo social contro Sky Sport dopo la partita di Champions League.

La semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, giocata a San Siro, è stata un’autentica montagna russa di emozioni, terminata con una vittoria per 4-3 dei nerazzurri dopo i tempi supplementari. Il match si è concluso con un punteggio complessivo di 7-6, permettendo all’Inter di accedere alla finale europea dove sfiderà a Monaco una tra PSG e Arsenal.

L’Inter ha preso il comando con i gol di Martínez e Çalhanoglu, sfruttando gli errori difensivi del Barcellona. Tuttavia, la squadra di Flick ha reagito nella ripresa, ribaltando il punteggio con le reti di Eric García, Dani Olmo e Raphinha, portandosi sul 3-2. Proprio quando sembrava che il Barcellona avesse la partita in pugno, Acerbi ha pareggiato al 93′, portando la sfida ai supplementari.

Nel primo tempo extra, Davide Frattesi ha segnato il gol decisivo, regalando all’Inter una vittoria storica. Durante i supplementari, Frattesi ha accusato un lieve malore dopo l’esultanza euforica, ma è riuscito a rimanere in campo. Il centrocampista ha mostrato grande determinazione, nonostante le difficoltà fisiche.

Questa partita è stata un concentrato di emozioni, con l’Inter che ha mostrato carattere e fame per superare un avversario di altissimo livello e conquistare un posto nella finale di Champions League.

Il duo Caressa-Bergomi

La coppia di telecronisti Fabio Caressa e Beppe Bergomi è una delle più amate e longeve nel panorama sportivo italiano. Il loro sodalizio professionale è iniziato nel 1999, quando hanno commentato insieme Juventus-Milan. Da allora, hanno condiviso innumerevoli telecronache, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di calcio.

Tra le loro telecronache più celebri, spicca quella della semifinale dei Mondiali del 2006 contro la Germania, quando Caressa, esultando per il gol di Fabio Grosso, gridò: “Andiamo a Berlino, Beppe!” Questa frase è diventata un simbolo dell’entusiasmo e della passione che i due trasmettono durante le loro telecronache.

Polemiche social per la telecronaca

La telecronaca di Caressa e Bergomi durante la partita Inter-Barcellona ha suscitato forti reazioni sui social. Molti tifosi hanno accusato i due di faziosità, definendo il loro commento “troppo di parte” e chiedendo addirittura il loro licenziamento: “Bergomi che piange è una mancanza di rispetto nei confronti di tutta l’Italia che tifava Barcellona. Una porcheria da licenziamento in tronco“. Alcuni utenti hanno dichiarato di aver dovuto “togliere l’audio” per non sopportare ulteriormente la situazione.

Bergomi che piange è una mancanza di rispetto nei confronti di tutta l’Italia che tifava Barcellona. Una porcheria da licenziamento in troncohttps://t.co/iMxLI3HS3m — Cavallo Bianconero (@CavBiancoNero3) May 6, 2025

Tuttavia, non sono mancati anche i sostenitori del duo, che hanno difeso la loro passione e il loro entusiasmo. “Viva le telecronache che sanno emozionare“, ha scritto un utente, sottolineando l’importanza di trasmettere emozioni durante partite così. Un altro ha scritto: “Se c’è una squadra italiana si propende per quella”.