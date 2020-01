Secondo quanto riportato da “Restodelcalcio.com”, Alfonso Mazzamauro, presidente del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della propria squadra e del testa a testa con l’attuale capolista del girone Palermo. Mazzamauro ha affermato: «Onestamente questo Savoia può farsi male soltanto da solo, però non mi preoccupo troppo di questo aspetto. Record? Penso più che altro a vincere le prossime partite». Il presidente è anche intervenuto a proposito della qualità della propria rosa dopo i nuovi acquisti e dei propri tifosi: «Ultimi acquisti subito positivi. Abbiamo una rosa talmente ampia che i cambiamenti quasi non si notano, un gruppo di un livello talmente alto che secondo me non ce n’è per nessuno. Sono rimasto favorevolmente colpito dalla prestazione dei nuovi arrivati, non dimentichiamoci che alcuni sono davvero giovanissimi, ma hanno capito subito i meccanismi. Tifosi allo stadio? Quando ci sono spazi vuoti vuol dire che qualcuno manca, la società è sempre disponibile ma mi aspetto qualcosa in più, vedremo nelle prossime partite». Infine, il presidente ha chiuso parlando della prossima partita degli avversari rosanero: «Io piaceri non ne chiedo a nessuno, credo però che il San Tommaso nel prossimo turno sia quasi costretto a fare risultato. Liquidato se la gioca con tutti, non dimentichiamolo, è fatto così e credo che faranno un’ottima prestazione contro il Palermo, tra l’altro sugli spalti potrebbe esserci anche qualche nostro tifoso».