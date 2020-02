Continua il duello a distanza tra Palermo e Savoia, anche sul cambio di orario dei match in programma nelle prossime giornate. Nella 24a giornata del girone I di Serie D, i rosanero affronteranno il Biancavilla al “Barbera” alle ore 15, mentre gli oplontini ospiteranno il Licata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Savoia non ha ancora inoltrato alcuna richiesta di posticipo di orario del match alla società siciliana, rispetto al consueto orario delle 14:30. Nel caso in cui la richiesta dovesse arrivare, il club licatese valuterebbe con attenzione, ma l’attuale posizione sembrerebbe propendere verso il rifiuto per motivi logistici, considerando più comodo disputare il match all’orario tradizionale.