SARRI È IL NUOVO ALLENATORE: in un attimo hanno sistemato tutte le carte | Firma e presentazione già a fine maggio

Il tecnico toscano è pronto a tornare in pista: trovato l’accordo e decisa la data di presentazione, che sarà a fine maggio.

Sono diversi gli allenatori svincolati al momento, e che sperano di trovare un nuovo impiego alla fine della stagione in corso. Tra questi spicca senza dubbio Maurizio Sarri. Lo scorso anno, sul finale del campionato, l’allenatore toscano ha presentato le dimissioni dalla Lazio. Ormai il mister non si sentiva più seguito dalla squadra, e ha optato per questa decisione.

Nel corso di quest’anno calcistico su di lui sono spuntate diverse voci che volevano un ritorno in panchina. Tra quelle più o meno veritiere però alla fine l’allenatore non è andato da nessuna parte, rimanendo senza squadra. Un modo per riposarsi magari, e tornare più carico di prima nella stagione che verrà.

Ed è proprio per quanto riguarda il suo futuro che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità. A quanto pare un club ha già trovato l’intesa con Sarri, e ha sistemato tutte le carte. Addirittura poi è stata pure fissata la data per la sua presentazione, che avverrà alla fine del mese di maggio prossimo. Vediamo però su quale panchina si siederà.

Sarri è il prescelto

Sono diverse le squadre di buon livello, anche in Serie A, che al termine del campionato in corso cambieranno guida tecnica. Tra queste troviamo il Milan. Sergio Conceicao riceverà infatti il benservito dopo pochi mesi, dove non è riuscito a risollevare le sorti della squadra.

Per rimpiazzarlo chiaramente vengono fatti diversi nomi, e uno tra questi è proprio quello di Maurizio Sarri. Verrebbe da dire che sia uno dei tanti rumors che circolano in queste ore. E invece per l’approdo dell’ex allenatore di Juve e Lazio sulla panchina rossonera ci sono dei segnali ben precisi.

Un segnale chiarissimo: sarà Sarri il nuovo allenatore

Con tutta probabilità sarà Igli Tare il nuovo direttore sportivo del Diavolo. E il dirigente ex Lazio come uomo sulla panchina sembra voler puntare proprio su Sarri.

Staremo a vedere dunque se ci sarà davvero questo avvicendamento alla guida dei sette volte campioni d’Europa. Il Maestro attende, così come i tifosi, desiderosi di sapere quanto prima quale sarà il nuovo mister.