“Sarebbe folle”: Inzaghi, dietrofront d’amore, si rimangia tutto I “Dopo la Champions”

Il tecnico dei nerazzurri è concentrato sulla finale di Champions ma continuano a tenere banco le voci sul suo futuro.

Simone Inzaghi è approdato all’Inter nell’estate del 2021, dopo una lunga esperienza alla Lazio. Sotto la sua guida, i nerazzurri hanno conquistato sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane consecutive. Con questi successi, Inzaghi è diventato uno degli allenatori più vincenti nella storia del club, superando José Mourinho e avvicinandosi ai record di Helenio Herrera e Roberto Mancini.

Dal punto di vista tattico, l’Inter di Inzaghi si distingue per l’utilizzo del modulo 3-5-2, caratterizzato da una difesa a tre solida e da esterni di centrocampo molto offensivi. La squadra mostra una notevole fluidità di gioco, con i difensori centrali che partecipano attivamente alla costruzione e gli attaccanti che si muovono costantemente per creare spazi.

In Champions League, Inzaghi ha guidato l’Inter a due finali in tre stagioni. Nella stagione 2022-23, i nerazzurri hanno raggiunto la finale, perdendo contro il Manchester City. Nella stagione in corso è ancora tutto da scrivere in vista del match con il PSG.

Un’eventuale vittoria in Champions renderebbe ancora più memorabile l’era del tecnico piacentino, con un trofeo che manca ai nerazzurri da esattamente 15 anni. Archiviata la finale, l’Inter si preparerà subito per il Mondiale per Club che si gioca negli Stati Uniti.

Inzaghi corteggiato

Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è stato recentemente oggetto di speculazioni, soprattutto a causa dell’interesse mostrato da club sauditi. In particolare, l’Al Hilal avrebbe presentato un’offerta molto allettante, proponendo un contratto da oltre 20 milioni di euro netti a stagione, una cifra significativamente superiore ai 6,5 milioni più bonus che l’allenatore percepisce attualmente all’Inter.

Oltre all’Al Hilal, anche l’Al Nassr, squadra in cui ha militato Cristiano Ronaldo, avrebbe mostrato interesse per Inzaghi, offrendo un ingaggio anche superiore ai 20 milioni a stagione sopracitati. Ogni discorso è però rinviato a dopo la finale di Champions.

Le parole di Inzaghi

Simone Inzaghi, durante il Media Day in vista della finale di Champions League, ha dichiarato: “Ci sono richieste dall’Italia, dall’estero, dall’Arabia, ma in questo momento sarebbe folle pensare a quello. Il giorno dopo la finale ci siederemo, parleremo come sempre fatto con un unico obiettivo, ovverosia il bene dell’Inter.”

Il tecnico nerazzurro, che ad oggi difficilmente lascerà Milano, ha inoltre aggiunto: “Se ci saranno tutti i presupposti andremo avanti in armonia come sempre fatto. Ribadisco che ora sarebbe folle parlare di una cosa che non esiste visto quello che ci attende”.