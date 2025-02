“SARAI IL NUOVO PILOTA DELLA FERRARI”: Hamilton lo scopre leggendo il comunicato | A Maranello da subito per crescere

Comunicato ufficiale in casa ferrarista, con Lewis Hamilton che ha scoperto all’improvviso chi sarà il suo nuovo compagno di squadra.

C’è tanta attesa tra i tifosi e gli appassionati di rivedere finalmente di scena la Formula 1. Il Mondiale del 2025 si preannuncia più combattuto che mai, e tutti hanno cominciato il countdown in vista del prossimo mese di marzo, quando il campionato prenderà il via in maniera ufficiale.

In particolar modo l’attesa maggiore la si vive in casa Ferrari, dove ci si aspetta tanto. La macchina lo scorso anno ha dato l’impressione di essere tornata competitiva. Come se non bastasse poi l’approdo a Maranello di Lewis Hamilton ha fatto accrescere di parecchio le aspettative.

L’ingaggio del pilota britannico è un colpo clamoroso della rossa, che adesso però spera di essere ripagata sulla pista dal grosso esborso economico fatto. Detto ciò proprio per quanto riguarda il sette volte campione del mondo, che ha tutta l’intenzione di arricchire ancora la sua bacheca, nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose notizie.

Hamilton lo ha scoperto così

È ovvio che il compagno di squadra di Hamilton sarà Charles Leclerc. Lo stesso monegasco farà di tutto per difendere lo scettro di primo pilota della Ferrari, anche se difendersi dall’appeal e dalla forza del britannico non sarà di certo facile.

In quel di Maranello però è arrivato di recente un comunicato che ha lasciato a bocca aperta sia l’ex pilota della Mercedes che appunto Leclerc. La squadra ha infatti ingaggiato un altro pilota che si unirà alla coppia. Vediamo di chi si tratta.

Ecco chi approda al muretto della Ferrari

Come riportato nei giorni scorsi da motorsport.com: ”La Ferrari ha annunciato l’ingresso nella Scuderia di Guanyu Zhou. Il venticinquenne pilota di Shanghai si alternerà con Antonio Giovinazzi (impegnato nel campionato WEC) nel ruolo di ‘reserve driver’ nei weekend di gara”.

La scuderia rossa ha emanato un comunicato ufficiale sui propri profili, che ha dunque sciolto ogni dubbio. Zhou così torna a casa, dopo aver trascorso diversi anni in quel di Maranello in passato. Il pilota ha infatti fatto parte del programma junior della Ferrari per oltre 4 anni, ovvero dal 2014 al 2018, prima di trasferirsi in Alpine. Un ritorno al passato dunque per lui e per la rossa.