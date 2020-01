Un’altra settimana rumoreggiante per il Palermo. La vittoria interna col Marsala non è bastata a scacciare i fantasmi che aleggiavano sull’ambiente rosanero, semmai li ha amplificati. La squadra, pur siglando tre reti, non ha offerto una prestazione all’altezza delle aspettative e, di conseguenza, il bersaglio oggetto delle critiche più disparate è stato il tecnico Pergolizzi. Già da diverso tempo una buona parte della tifoseria mostrava un atteggiamento diffidente nei confronti dell’operato del palermitano, ma i malumori sono letteralmente esplosi al 69′ della sfida contro i lilibetani, quando Pergolizzi ha deciso di sostituire l’inamovibile Felici con il nuovo arrivato Silipo: soltanto fischi per lui, che ha provato a dribblare nel post-partita rilasciando alcune dichiarazioni con tono egoistico, volti a distogliere l’attenzione dalla situazione. Sul fronte campo, i rosanero non sono riusciti nell’intento di allungare il proprio vantaggio in classifica a causa della vittoria interna del Savoia col San Tommaso. Proprio gli avellinesi saranno i prossimi avversari della compagine siciliana nella sfida che, inusualmente, si giocherà sabato 11 gennaio alle ore 14:30 allo stadio “De Cicco” di Pratola Serra (AV). I padroni di casa, penultimi in classifica, nutrono un bel ricordo dell’andata al “Barbera”, dove furono omaggiati dai tanti tifosi rosa presenti, ma adesso necessitano a tutti i costi di punti necessari per tirarsi dalla zona rossa della classifica. Il Palermo, dal canto suo, dovrà cercare di far valere la propria caratura per evitare passi falsi e costruire un altro mattone utile alla corsa verso la promozione in Serie C. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di San Tommaso-Palermo.

ULTIME SAN TOMMASO: i campani non attraversano un buon momento di forma. Reduci da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite, si ritrovano penultimi in classifica, anche se con una partita in meno. Nell’ultima giornata hanno rimediato un ko in casa del Savoia, antagonista del Palermo che ha provato ad incitare la squadra allenata da Liquidato a fare risultato contro il Palermo tramite alcune dichiarazioni dei propri addetti ai lavori. Sul fronte tecnico, il San Tommaso potrebbe scendere in campo con il 3-5-2 visto nella sfida contro gli oplontini. L’estremo difensore Landi potrebbe guidare il trio difensivo composto da Colarusso, Pagano e Mannone. Madonna e Lambise sugli esterni, con Massaro, Alleruzzo e Castro in mezzo al campo. In attacco, tandem composto da Sabatino e Stoia.

ULTIME PALERMO: archiviata la settimana del dibattito sull’operato del tecnico, Pergolizzi potrebbe avere qualche difficoltà nella scelta della formazione titolare, questa volta in termini positivi in virtù dell’abbondanza di calciatori a disposizione. L’arrivo di Floriano rinforza pesantemente l’attacco del Palermo e il classe ’86 è pronto a debuttare con la maglia rosanero già dalla sfida di sabato. Tanti i dubbi a centrocampo, dove uno spento Kraja potrebbe fare spazio ad un ritrovato Langella, così come Mauri potrebbe collezionare un’altra presenza a discapito del francese Martin, in attesa di recuperare completamente dalle noie muscolari. Confermato il tridente, ormai vera anima della squadra. Pelagotti dovrà difendere i pali e guidare il quartetto difensivo composto dai terzini Doda e Vaccaro e dai centrali Lancini e Crivello. A centrocampo favorito Langella per una maglia da titolare su Kraja. Sicuro del posto Martinelli, in regia il ballottaggio Mauri-Martin potrebbe perdurare fino alle ore antecedenti al match. Adesso è il caso di dirlo: tridente delle meraviglie con Floriano e Felici a supporto dell’unica punta Ricciardo.

ARBITRO: il match sarà diretto da Mattia Ubaldi. Il fischietto della sezione di Roma1 sarà coadiuvato dagli assistenti di gara Francesco Rinaldi di Policoro e Michele Rispoli di Locri.

PROBABILI FORMAZIONI:

SAN TOMMASO (3-5-2): Landi; Colarusso, Pagano, Mannone; Madonna, Massaro, Alleruzzo, Castro, Lambiase; Sabatino, Stoia. All. Liquidato.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Langella, Mauri, Martinelli; Felici, Ricciardo, Floriano. All. Pergolizzi – A disposizione: Fallani, Marong, Peretti, Ambro, Martin, Kraja, Silipo, Sforzini, Ficarrotta.

BALLOTTAGGI: Felici 75%-Ficarrotta 25% (Pelagotti 75%-Fallani 25%)