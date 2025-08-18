Sampdoria, vicino Coucke a parametro zero

La Sampdoria è molto vicina ad aggiudicarsi un rinforzo per la porta. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i blucerchiati avrebbero preso l’estremo difensore Gaëtan Coucke. Il portiere belga arriva a Genova a parametro zero, dopo aver disputato la passata stagione tra le fila dell’Al-Orobah, collezionando 32 presenze.

Classe ’98, Coucke rappresenta una vera e propria sorpresa per l’Italia. Il portiere ha maturato in passato molta esperienza in Belgio, specialmente col Mechelen, e adesso è pronto per questa sua prima avventura in Italia nel campionato cadetto.