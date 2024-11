Sampdoria verso il Palermo: Pedrola favorito a sinistra, ma occhio a Benedetti

Manca sempre meno a Palermo-Sampdoria, match della 14esima giornata di Serie B in programma domenica 24 novembre. Il tecnico dei blucerchiati, Andrea Sottil, è intenzionato a scendere in campo con un 4-2-3-1 e, fino all’ultimo istante, potrebbe avere dubbi su qualche maglia da titolare. Se il posto di Pedrola sulla sinistra – si legge su “Repubblica” (ed. Genova) – sembrava sicuro, non sarebbe da escludere un impiego di Benedetti dal 1′, il quale affiancherebbe l’ex rosanero, Gennaro Tutino, e Akinsamiro alle di La Gumina, unica punta e anche un volto conosciuto del pubblico dello stadio “Renzo Barbera”.

