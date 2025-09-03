Sampdoria, Fredberg: «Siamo riusciti a portare in rosa calciatori affamati che hanno voglia di indossare una maglia bella e prestigiosa come quella blucerchiata»

All’indomani della chiusura della sessione estiva di calciomercato, ha parlato in conferenza stampa il CEO della Sampdoria Jesper Fredberg. Il dirigente danese ha parlato dell’operato sul mercato del suo club, allontanando le voci di un possibile innesto dagli svincolati.

«La finestra di calciomercato si è chiusa, siamo riusciti a portare in squadra 11 giocatori e quindi non vediamo l’ora di vedere cosa possiamo ottenere con questo gruppo. Le valutazioni si fanno sempre alla fine ma posso dire che siamo riusciti a portare in rosa calciatori affamati che hanno voglia di indossare una maglia bella e prestigiosa come quella blucerchiata e questo è molto importante. Abbiamo voluto portare nuova energia alla squadra, soprattutto dopo la scorsa stagione avevamo bisogno di cambiare le cose e questo è stato un criterio importante per noi».

Fredberg ha poi parlato della stagione appena iniziata: «Siamo fiduciosi che con questo gruppo potremmo ottenere di più, andremo a caccia della vittoria in ogni partita che giocheremo e la partita successiva sarà sempre la più importante. Questo lo diciamo anche ai giocatori e allo staff tecnico, affrontiamo una partita alla volta e continuiamo a lavorare sui giocatori, pensiamo di avere una buona rosa, un mix di giocatori che possono scendere in campo e dare il massimo insieme»

Su gli acquisti e le cessioni ha dichiarato: «Il calciomercato si è appena chiuso e stiamo valutando la situazione, ci sono circostanze che non puoi cambiare, che sono al di fuori del nostro livello di competenza, ma quello su cui possiamo concentrarci è che abbiamo una squadra molto numerosa, con tanti giocatori. Sicuramente avremmo voluto fare più operazioni in uscita per avere una rosa meno numerosa e più compatta e competitiva, ma per diverse ragioni non siamo riusciti a finalizzare tutte le uscite che avremmo voluto, anche per dare ad alcuni giocatori l’opportunità di avere spazio perché sappiamo che sarà difficile per alcuni dei nostri giocatori ritagliarsi lo spazio che meritano. Entrate? Il mercato degli svincolati è ancora aperto, ma non penso che avremo l’opportunità di prendere nuovi giocatori. Abbiamo valutato le posizioni che ci servivano e forse ce n’è una in cui mi sarebbe piaciuto rinforzarci di più, ma non abbiamo trovato la qualità in linea col profilo ricercato e abbiamo deciso di non fare più nulla per ora. A volte il miglior acquisto è non fare alcun acquisto. Non prendiamo qualcuno solo per riempire un posto, vogliamo fare operazioni che abbiano senso per il club e per la squadra»

Infine un pensiero per i tifosi: «Il numero di abbonamenti venduti e la passione dei nostri sostenitori sono fondamentali. La storia e l’atmosfera della Sampdoria ci aiutano ad attrarre calciatori che scelgono di venire qui proprio per questo. Vogliamo restituire qualcosa ai tifosi: lavoriamo ogni giorno per migliorare e ottenere risultati insieme a loro»