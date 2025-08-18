Sampdoria, battuta la concorrenza per Abildgaard

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Dopo un serrato testa a testa con Spezia ed Empoli, la Sampdoria sembra adesso aver battuto la concorrenza di questi due club, aggiudicandosi le prestazioni sportive di Oliver Abildgaard. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono previste per oggi le visite mediche del centrocampista in uscita dal Como e, per domani, la firma del contratto.

Classe ’96, Abildgaard ha disputato la passata stagione tra le fila del Pisa, raggiungendo insieme a mister Inzaghi la promozione in Serie A. Nello scorso campionato con i toscani ha collezionato 24 presenze e fornito un assist. Adesso il mediano danese sembra pronto a questa nuova avventura nel campionato cadetto.

Ultimissime

Sampdoria, battuta la concorrenza per Abildgaard

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

DAZN lancia il nuovo “MyClub Pass”: segui solo la tua squadra del cuore

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Sampdoria, La Gumina via in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

Pescara, UFFICIALE: ecco Di Nardo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025
FIFA

Insulti razzisti in finale: mano durissima della FIFA | “Siamo disgustati”, cosa è successo

Marco Bianchetti Agosto 18, 2025