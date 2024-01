Samardzic, ultima rete in bianconero: gol e addio | Si inserisce nella lotta Scudetto

Il centrocampista serbo è pronto per sposare un nuovo progetto e vestire una nuova maglia dopo aver siglato quello che è stato l’ultimo centro con l’Udinese.

Nella serata di sabato si è giocato il match di Serie A tra Udinese e Milan. I friulani, dopo essere addirittura passati in vantaggio, hanno dovuto capitolare alla voglia di rivalsa degli uomini di Stefano Pioli, che grazie ad un gol di Okafor al 93esimo minuto sono riusciti a ribaltare la sfida, imponendosi così per 3-2.

Nel corso della partita, molto bella ed emozionante, è andato a segno anche Lazar Samardzic. Al 42esimo minuto del primo tempo, con il punteggio di 1-0 in favore dei rossoneri, il centrocampista classe 2001 è riuscito a trovare il gol del momentaneo pareggio con un tiro da limite area che ha battuto Mike Maignan. Un sigillo bello, molto importante almeno sul momento, ma che potrebbe aver assunto un significato particolare.

Questo infatti potrebbe essere stato l’ultimo gol in maglia bianconera del centrocampista. Dopo aver timbrato il cartellino infatti il calciatore, che è con le valigie in mano, si appresta a cambiare aria. Il suo futuro infatti è in una big in lotta per lo scudetto, e il suo apporto potrebbe risultare addirittura decisivo.

Ecco dove giocherà Samardzic

Il 21enne è da tempo ormai nel mirino dei top club del nostro campionato, e in questa finestra di mercato invernale sono almeno tre le società che, per motivi diversi tra loro, stanno provando a chiudere le trattative con il club della famiglia Pozzo per assicurarsi le sue prestazioni.

Stiamo parlando di Juventus, Inter e Napoli. Quindi, qualora il suo trasferimento si concretizzasse realmente, quello siglato sabato sarebbe il suo ultimo gol con la maglia dell’Udinese. Tuttavia la chiusura dell’affare non è così semplice, soprattutto a gennaio.

Chi la spunterà nella corsa al calciatore?

La Juventus sappiamo che ha bisogno di un centrocampista vista la carenza di uomini a disposizione di Allegri nel pacchetto mediano del campo. Il Napoli invece è alla ricerca di un elemento che sostituisca Zielinski, in partenza a fine stagione. L’Inter già in estate aveva provato ad ingaggiare il serbo, e dunque l’interesse nei suoi confronti è chiaramente risaputo.

Vedremo chi la spunterà quindi nella corsa per arrivare a Samardzic, anche se l’impressione è che per capire quale maglia indosserà in futuro bisognerà aspettare giugno.