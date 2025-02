SALVE È LA POLIZIA, CI SEGUA: Luca Toni finisce in un incubo | Buco da 7 milioni di € di euro

Momenti da incubo quelli vissuti da Luca Toni, all’ex calciatore fa visita la polizia: buco da 7 milioni di euro

Poco dopo gli anni 2000 si è consacrato come una delle punte centrali più forti non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Lo dimostrano le sue tantissime reti realizzate e, soprattutto, vittoria della Coppa del Mondo in quel magico 9 luglio 2006 a Berlino.

Da come avete ben potuto intuire stiamo parlando di Luca Toni che ha regalato tantissime gioie ai suoi ex tifosi. Attualmente ricopre il ruolo di opinionista sportivo e di bordocampista per “Prime Video” (in precedenza lo era stato per Dazn).

Un ultimo periodo, però, non proprio del tutto felice quello che ha vissuto il nativo di Pavullo nel Frignano. Ed il motivo è fin troppo semplice quanto serio. Tanto è vero che ha dovuto fare i conti anche con la polizia per una vicenda che ha rischiato di rovinarlo.

Sotto ogni punto di vista. A quanto pare, però, non è affatto l’unico ad essere caduto in questa vera e propria trappola. Oltre a Toni, infatti, anche altri suoi ex colleghi e personaggi dello spettacolo che si sono fidati di persone rivelatesi poi “inaffidabili”.

Guai per Toni (e non solo), arriva la polizia: ecco cosa è successo

Come riportato in precedenza in questa vicenda anche un altro suo ex collega e compagno di squadra ai tempi del Palermo e della Nazionale, Cristian Zaccardo. I due erano soci della “Proprestige“, una società che avrebbe investito in alberghi di lusso all’estero (Austria) ed in Italia, in particolar modo in Basilicata con molti resort. L’obiettivo era quello di guadagnare cifre astronomiche. Peccato, però, che non era nulla di vero visto che il tutto si è rivelato fasullo. Nessun investimento, niente del genere, ma solamente un imbroglio. Nei guai, infatti, ci sono finiti due persone: Fabio Viero (60enne ad della società) e Ugo Antonio Barchiesi (70enne di Matera).

Per loro si sono aperte le porte del carcere. Le accuse nei loro confronti sono molto gravi visto che si parla di bancarotta fraudolenta. Una azienda durata per soli tre anni (2010-2013). Tanto da dichiarare il fallimento per un buco milionario. Successivamente venne aperta una inchiesta. Nell’aprile 2016 il giudice dell’udienza preliminare Mariella Fino li condanna a 5 anni di reclusione. Con un danno di quasi 7 milioni di euro (per la precisione 6,8). Successivamente è stato presentato ricorso dai loro avvocati, prontamente respinto. A rimanere senza risarcimento Toni e Zaccardo. Ma non solo loro.

Non solo Toni, altri ex colleghi truffati: si aprono le porte del carcere

Tra i calciatori (ex Serie A) truffati spiccano i nomi di: Bosko Jankovic, Sebastien Frey, Alex Manninger, Igor Budan, Riccardo Montolivo, Rolando Bianchi ed il consulente Adriano Trevisan. Persone che hanno investito molto per sostenere la crescita della società. Piani dell’azienda che, però, sono andati in fumo in pochi mesi. Secondo quanto annunciato dalla Cassazione sembra che gli errori negli investimenti decisi dagli amministratori erano del tutto prevedibili.

Una volta che gli ex calciatori si erano resti conto che i loro investimenti erano sbagliati, purtroppo era già troppo tardi. Subito sono scattate le denunce nei confronti di coloro che si trovano attualmente in carcere. Il Gip di Padova ha archiviato il procedimento.