SALTO IN ALTO IN SERIE A: ciao Fiorentina, va a giocare per lo scudetto | 20 milioni di euro: la Juve lo blocca

La Fiorentina potrebbe perdere alla riapertura del mercato uno dei suoi pezzi pregiati che piace proprio ai rivali della Vecchia Signora.

La Fiorentina di Raffaele Palladino ha affrontato una stagione complessa, cercando di mantenere l’eredità lasciata da Vincenzo Italiano. Nonostante le difficoltà, la squadra è a ridosso della zona Europa. La lotta per un posto nelle competizioni europee è serrata.

Palladino ha elogiato l’impegno dei suoi giocatori e ha esortato a concentrarsi sulle ultime partite di campionato. La squadra ha mostrato resilienza, ma la qualificazione alle coppe europee dipenderà dai risultati finali e dalla concorrenza agguerrita.

Un punto di forza della stagione viola è stato Moise Kean. Arrivato dalla Juventus per 13 milioni di euro, l’attaccante ha segnato tantissimo, posizionandosi al secondo posto nella classifica marcatori dietro a Retegui dell’Atalanta.

Il rendimento di Kean ha attirato l’attenzione di club europei, tra cui il Manchester United, che lo considera un potenziale obiettivo per il prossimo mercato estivo. Con le ultime partite rimanenti, la Fiorentina dovrà capitalizzare sulle prestazioni del suo attaccante per assicurarsi un posto almeno in Conference.

Percorso in Conference League

La Fiorentina ha vissuto un percorso intenso nella Conference League, culminato con una dolorosa eliminazione in semifinale contro il Real Betis. Dopo la sconfitta per 2-1 all’andata a Siviglia, i viola hanno pareggiato 2-2 al ritorno a Firenze, venendo eliminati con un punteggio complessivo di 4-3.

Nonostante una doppietta di Robin Gosens, il gol decisivo di Ez Abde nei tempi supplementari ha infranto il sogno della terza finale europea consecutiva per la squadra toscana. Il cammino europeo della Fiorentina era iniziato con successo nei turni preliminari, nel girone e agli ottavi, la squadra ha mostrato solidità e determinazione.

Gosens piace in Serie A

Robin Gosens è stato uno dei protagonisti della stagione della Fiorentina. Arrivato in prestito dall’Union Berlino, ha lasciato il segno sin dal debutto, segnando un gol contro il Monza. Nel corso della stagione, ha realizzato 8 gol tra campionato e coppe. Il suo riscatto da parte della Fiorentina è legato a una clausola che se attivata dai viola comporterà un costo di 7 milioni di euro.

Le prestazioni di Gosens non sono passate inosservate, attirando l’interesse della Juventus, soprattutto in vista di un possibile addio di Andrea Cambiaso. Il club bianconero potrebbe considerare un’offerta intorno ai 15/20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’esterno tedesco. Tuttavia, la Fiorentina potrebbe decidere di esercitare il diritto di riscatto e trattenerlo, considerando il contributo significativo del giocatore alla squadra.