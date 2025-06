Salta Juve-Real: era il giocatore più atteso | “Speravo di averlo per gli ottavi di finale”

Il Mondiale del Club potrebbe perdere una stella in una delle partite più attese.

La Juventus ha chiuso al secondo posto nel girone G del Mondiale per Club, a causa della pesante sconfitta per 5-2 subita contro il Manchester City. Nonostante il ko, la formazione allenata da Igor Tudor ha comunque conquistato la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Un traguardo importante che permette ai bianconeri di continuare il loro cammino internazionale in un torneo ricco di prestigio e grandi avversarie.

La prossima sfida vedrà la Juventus affrontare il Real Madrid, primo classificato nel girone H. I Blancos, guidati da Xabi Alonso, arrivano da due vittorie convincenti contro Pachuca e Salisburgo, dopo un esordio in sordina pareggiato contro l’Al-Hilal. Si prospetta dunque un ottavo di finale di altissimo livello tra due delle squadre più titolate al mondo, entrambe a caccia di un posto nei quarti.

Il girone G, in cui ha militato la Juventus, si è concluso con il Manchester City a punteggio pieno (9 punti), seguito dai bianconeri con 6, dall’Al-Ain con 3 e dal Wydad ancora a zero. La sfida contro i Citizens è stata determinante per la posizione finale in classifica, ma non ha compromesso l’accesso alla fase successiva.

Il match tra Juventus e Real Madrid è in programma martedì 1° luglio alle ore 21 italiane (le 15 locali), all’Hard Rock Stadium di Miami. In palio l’accesso ai quarti di finale, dove la vincente affronterà una tra Borussia Dortmund e Monterrey.

Real in attesa per la Juve

Xabi Alonso attende con impazienza il ritorno di Kylian Mbappé, ancora a secco di presenze nel Mondiale per Club a causa di una gastroenterite acuta. Dopo aver saltato anche la vittoria per 3-0 contro il Salisburgo, l’obiettivo è vederlo finalmente in campo martedì alle 21 a Miami, nell’atteso ottavo di finale contro la Juventus. Un rientro fondamentale, che potrebbe spostare gli equilibri del match.

«Abbiamo bisogno di Kylian», ha ammesso Alonso a fine gara. «Vogliamo che torni al più presto, e nella miglior condizione possibile. È uno dei migliori al mondo». Il tecnico non ha ancora sciolto i dubbi sulla presenza del francese, ma l’ottimismo è evidente. Intanto, ha già tracciato le linee di convivenza tecnica con Vinicius: «Vini può partire largo, Kylian più dentro… Non è questione di scelta, ma di armonia e lettura del gioco».

Vinicius brilla anche in fase difensiva

Proprio Vinicius è stato il protagonista assoluto contro il Salisburgo, con un gol e un assist. Ma Alonso ha voluto sottolineare anche l’atteggiamento del brasiliano senza palla: «Mi è piaciuto soprattutto per il sacrificio. Ha aiutato dietro, ha coperto gli spazi, è stato parte attiva del nostro equilibrio».

L’allenatore del Real ha lodato lo spirito collettivo della squadra, evidenziando quanto anche i fuoriclasse debbano inserirsi in un sistema ben organizzato. Per il Real, il percorso è ancora lungo, ma la rotta sembra ben tracciata.