Roma, l’attesa di Pinto è stata ripagata | Trovata la formula giusta: dettagli sull’accordo

Lavorerà fino all’ultimo minuto del suo mandato, Tiago Pinto, che prima di lasciare la Roma vuole assicurarsi di lasciare in mano a Daniele De Rossi una squadra più affine al suo gioco. Sono ore molto calde per il dirigente giallorosso, che ha già comunicato la sua decisione – insieme alla società – di lasciare il club a fine mercato.

Il ds infatti è al lavoro adesso per portare nella Capitale nuovi colpi, anche considerato il cambio di guida tecnica. Il 3-5-2 di Mourinho rappresenta il passato, e in questa chiave anche il mercato dovrà cambiare obiettivi. Uno su tutti, in arrivo dalla Serie A, è ormai in dirittura d’arrivo. Le due società abbevero trovato l’accordo e anche il calciatore si è detto disponibile al trasferimento.

Si ragiona adesso sulla formula, mentre Tiago Pinto si appresta a terminare la sua ultima settimana a Roma con un altro colpo. Sul tavolo del dirigente prossimo alla partenza c’è l’opzione di uno scambio di prestiti. Un ruolo fondamentale in quest’altra trattativa – che interesserebbe il reparto avanzato – è giocato dall’ingaggio, diverso, dei due calciatori. In queste ore sulla trattativa è intervenuto il dirigente per fare chiarezza.

Mercato Roma, si chiude per il terzino sinistro: destinazione gradita

Il mercato della Roma è pronto a decollare. Visto il cambio di allenatore, e l’arrivo di Daniele De Rossi, sarà fondamentale rinforzare la fascia sinistra – con il nuovo 4-3-3 -. Ecco perché dalle parti di Trigoria è tornato di moda il nome di Bakker. Il laterale mancino in forza all’Atalanta, arrivato in estate, sta trovando poco spazio tra le fila di Gasperini e Roma sarebbe una destinazione a lui molto gradita.

Il classe 2000 avrebbe già rifiutato offerte dal Monza e dal Torino, per preservasi in caso di arrivo della Roma. Dirigenza giallorossa che è di fatto tornata sul giocatore. Adesso si lavora alla formula del trasferimento; i giallorossi spingono per il prestito oneroso con diritto di riscatto, soluzione presa in considerazione anche dall’Atalanta. La fumata bianca potrebbe dunque arrivare entro la fine della settimana.

Roma, scambio Ikone-Belotti: “Resta con noi”

Una suggestione di mercato, quella rappresentata dallo scambio Ikone-Belotti. Il gallo, eclissato da Romelu Lukaku, non riesce a imporsi nella Capitale, dopo 3 stagioni piene di difficoltà e vissute sempre da comprimario. Ecco perché in queste ultime ore di mercato sembrava farsi concreta l’ipotesi di uno scambio con Ikone della Fiorentina.

Oltre alle problematiche legate all’ingaggio però, con Belotti che guadagna 2,5 milioni di euro ossia quasi il dubbio del collega, in queste ore ci ha pensato un dirigente della Fiorentina a chiudere ogni porta. Il dg della viola Barone infatti, tramite i canali della società, ha affermato: “Resta con noi, non è sul mercato e non andrà alla Roma“: