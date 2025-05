Roma, arriva la ‘chiamata’ decisiva: ore calde per il futuro, la linea è stata tracciata

Ultimo scorcio di stagione importantissimo per la Roma che punta a chiudere al meglio un campionato iniziato malissimo.

La stagione della Roma è iniziata con grandi aspettative, grazie alla conferma di Daniele De Rossi come allenatore e a un mercato estivo ambizioso che ha visto investimenti superiori ai 100 milioni di euro. Tra gli acquisti più rilevanti figurano Le Fée, Soulé, Dovbyk e i veterani Hummels ed Hermoso. Tuttavia, nonostante le premesse, l’avvio di campionato è stato deludente: dopo una sconfitta casalinga contro l’Empoli e tre pareggi consecutivi, De Rossi è stato esonerato.

Al suo posto è subentrato Ivan Juric, con l’obiettivo di risollevare le sorti della squadra. L’arrivo dell’ex Toro non ha portato i risultati sperati. In dodici partite, la Roma ha ottenuto solo quattro vittorie, subendo pesanti sconfitte come il 5-1 contro la Fiorentina e l’1-0 contro l’Elfsborg in Europa League. La situazione è peggiorata con la sconfitta interna per 3-2 contro il Bologna, che ha scatenato la protesta dei tifosi.

Di fronte a questa crisi, la dirigenza ha deciso di esonerare Juric a novembre. Con il mercato invernale si è cercato di invertire una rotta che aveva amareggiato la tifoseria. La squadra sembrava priva di identità e determinazione, e la classifica ne risentiva.

La Roma ha richiamato Claudio Ranieri per la sua terza esperienza sulla panchina giallorossa. Nonostante un inizio difficile, con sconfitte contro Napoli e Atalanta, Ranieri ha saputo ridare fiducia alla squadra. Grazie all’esperto tecnico nativo di Testaccio è ritornato l’entusiasmo nella squadra e tra i tifosi capitolini.

Il gran lavoro di Ranieri

La Roma di Claudio Ranieri ha vissuto una straordinaria rimonta in classifica nella seconda metà della stagione. La squadra ha registrato 14 vittorie e 5 pareggi in 19 partite, riducendo il distacco dal quarto posto. Questa serie positiva ha riacceso le speranze di qualificazione alla Champions League, con prestazioni solide e una difesa ben organizzata.

Il sogno europeo ha subito una battuta d’arresto quando la Roma è stata sconfitta 2-1 dall’Atalanta. Un rigore inizialmente assegnato alla Roma è stato annullato dopo revisione VAR, suscitando polemiche. Il tecnico giallorosso si è dimostrato infuriato al termine del match.

Ranieri traccia la linea per il finale

La dichiarazione del presidente dell’Aia, Antonio Zappi, di confermare la correttezza dell’utilizzo del VAR ha generato incredulità nel club giallorosso. Nonostante la comprensibile rabbia per l’episodio, l’allenatore Ranieri ha immediatamente spostato l’attenzione dei suoi giocatori sul cruciale finale di campionato.

Questo finale rappresenta un appuntamento fondamentale per alimentare le residue speranze di qualificazione alla Champions League, sebbene il destino non sia più totalmente nelle mani della Roma. L’obiettivo minimo della società e della squadra è conquistare un posto in Europa League.