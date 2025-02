Roberto Baggio è finito in totale solitudine: “Non sono stato per niente fortunato” | Dopo il Pallone d’oro ha cambiato vita

Il campione più amato dagli italiani ha confessato una situazione terribile, che lo ha condotto alla più totale solitudine.

Roberto Baggio è una delle leggende del calcio italiano, per molti tifosi e appassionati è addirittura il giocatore più amato dello stivale. Famoso per la sua tecnica sopraffina, la sua visione di gioco e il suo carisma in campo, il Divin Codino non ha di certo bisogno di presentazioni. La sua carriera è stata costellata da successi individuali e collettivi, con il culmine nel 1993, quando vinse il Pallone d’Oro.

È proprio tale riconoscimento che lo ha condotto nell’olimpo del mondo del pallone, e che lo renderà indimenticabile. Ma appunto è proprio dopo di esso che si è verificata una situazione terribile per lui, che lo ha condotto nella più totale solitudine.

È stato lo stesso Baggio infatti ad aver raccontato cosa gli è accaduto, lasciando senza parole tutti i suoi fan e il mondo del pallone italiano. Vediamo però nello specifico il tutto e le sue parole.

Ecco che cosa è accaduto a Baggio

La vita dei calciatori ai nostri occhi può sembrare un sogno bellissimo. Tutti vogliono essere così, guadagnare in quel modo e avere quella fama. Purtroppo alle volte ci sono episodi che vanno a segnare gli stessi giocatori. Questo è il caso proprio di Roberto Baggio. Ciò che ha cambiato definitivamente la sua vita è senza ombra di dubbio il clamoroso calcio di rigore sbagliato ad USA 94, in finale dei Mondiali contro il Brasile.

Il suo mondo è definitivamente crollato, passando dal pallone d’oro dei mesi precedenti all’errore più importante della sua carriera. Ed è stato sempre lui a raccontare le sue sensazioni e a parlare di quanto sia stato sfortunato qualche tempo fa ai microfoni di avvenire.it: ”Non sono stato fortunato. Ho fatto tre Mondiali in cui sono uscito sempre per i calci di rigore”.

La solitudine del Divin Codino

Dopo il suo ritiro dal calcio, Baggio ha ridotto drasticamente, soprattutto nel corso degli ultimi anni, le apparizioni pubbliche, preferendo vivere in solitudine in campagna, tra la natura e la caccia.

Non una condizione imposta, ma voluta proprio da Baggio, che a distanza di anni rimane comunque nel cuore degli appassionati di calcio e di tutta l’Italia, nonostante quell’errore che lo ha cambiato per sempre.