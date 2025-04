RIUNIONE URGENTE ALLA PINETINA: Inzaghi, Marotta e i calciatori | Ci hanno ripensato: noi non giochiamo

I nerazzurri non scendono in campo - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Ultim’ora dalla Pinetina, riunione urgente con Marotta, Inzaghi ed i calciatori: hanno deciso di non giocare

Il mondo intero si è fermato per ricordare ed onorare la figura di Papa Francesco, scomparso nelle prime ore del mattino di lunedì 21 aprile. Anche il calcio italiano, in segno di rispetto, ha annullato tutte le partite in programma per quella giornata.

Ovvero le restanti quattro gare che avrebbero chiuso la 33ma giornata di campionato. Anche se, a dire il vero, questa decisione non è stata accolta da tutti in maniera positiva.

Anche l’Inter, che aveva giocato il giorno prima della morte del Santo Padre, nelle ultime ore sta facendo parlare molto di sé. Soprattutto per una decisione che, oltre a non passare inosservata, sta facendo inevitabilmente molto rumore.

La squadra campione d’Italia, con Marotta, mister Inzaghi e tutti i calciatori, hanno tenuto una riunione nel centro sportivo della Pinetina. Alla fine, a quanto pare, si è deciso di non scendere in campo e, di conseguenza, di non giocare.

Inter, decisione presa: i nerazzurri non scenderanno in campo

Una giornata molto movimentata, quella di ieri martedì 22 aprile, in Lega per via delle partite rimandate a causa dei funerali di Papa Francesco. Ricordiamo che l’evento si verificherà, nella Capitale, sabato 26 aprile alle ore 10. Poche ore più tardi, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, si sarebbe dovuto disputare il match tra l’Inter e la Roma. Non una gara qualunque visto che vale un pezzo di scudetto. Fino ad un certo punto sembrava che la gara si sarebbe ugualmente svolta, alle ore 20:45, con tanto di deroga. Ed infine c’è stato un clamoroso dietrofront: nessuna deroga è stata concessa.

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente “La Gazzetta dello Sport“. A quanto pare i campioni d’Italia, in un primo momento, avevano chiesto di rinviare la partita a data da destinarsi con un solo obiettivo: evitare di giocare domenica con l’impegno di Champions League (andata della semifinale contro il Barcellona) troppo ravvicinato. Anche se il calendario, fino al termine della stagione, è particolarmente intasato. Soprattutto per la “Beneamata” impegnata in Coppa Italia, Serie A ed appunto Champions. Segno del fatto che altre ipotesi sono state annullate.

Inter-Roma, nessuna deroga: comunicata la data ufficiale del match

L’unica data disponibile, a quel punto, era il 21 maggio. Ovvero quando i giochi potrebbero essere addirittura conclusi ed, allo stesso tempo, troppo in là con il rischio di compromettere la regolarità del campionato. Inter e Napoli, attualmente a pari punti, si stanno giocando lo scudetto sino all’ultima giornata. La Lega Serie A, senza pensarci su due volte, ha deciso di respingere questa richiesta.

In un primo momento, come riportato in precedenza, si era ipotizzato alla concessione di una deroga che avrebbe permesso all’Inter di giocare ugualmente nella serata di sabato (non alle 18 ma alle 20:45). Poi una riunione tra giocatori, staff e dirigenza ha fatto cambiare idea a tutti, tanto da rinunciare definitivamente alla deroga. Inter-Roma si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15. È ufficiale.