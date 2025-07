“RITORNANO TOTTI E DE ROSSI”: l’annuncio è clamoroso | Presenti alla stagione 2026

Totti e De Rossi sono due e vere e proprie icone a Roma.

Francesco Totti e Daniele De Rossi rappresentano molto più che due semplici bandiere: sono il cuore pulsante della Roma, l’emblema di un’appartenenza viscerale che va oltre il calcio. Cresciuti nel settore giovanile giallorosso, entrambi hanno legato quasi interamente la loro carriera al club capitolino, diventandone icone assolute. Totti, con la sua classe infinita e i suoi gol memorabili, è stato per anni il simbolo della Roma in Italia e nel mondo.

De Rossi, con il suo temperamento, la leadership silenziosa e l’amore incondizionato per la maglia, ha incarnato alla perfezione lo spirito del tifoso in campo. Insieme hanno scritto alcune delle pagine più emozionanti della storia recente del club: dalla vittoria dello scudetto 2000-2001 (in cui De Rossi era ancora nelle giovanili), alle battaglie epiche in Champions League, fino ai duelli infuocati nei derby con la Lazio.

Il loro legame con i tifosi è rimasto indissolubile anche dopo l’addio al campo. Totti è diventato una figura istituzionale, mentre De Rossi ha intrapreso la carriera da allenatore, tornando recentemente a guidare proprio la Roma da tecnico, accendendo l’entusiasmo dei tifosi. La loro eredità, fatta di passione, lealtà e identità, continua a vivere nelle nuove generazioni.

Nel calcio moderno, sempre più votato al mercato e ai cambi di bandiera, Totti e De Rossi rappresentano un’eccezione romantica. Due uomini che hanno scelto Roma non solo come squadra, ma come destino. Due leggende che resteranno eterne.

Totti e De Rossi tornano…

Francesco Totti e Daniele De Rossi, leggende immortali dell’AS Roma, sono pronti a riprendersi la scena in EA Sports FC 26, il nuovo capitolo della celebre saga videoludica in uscita il 26 settembre 2025 (con accesso anticipato dal 19 per gli utenti Ultimate Edition). Questa volta non calcheranno il prato dell’Olimpico, ma saranno protagonisti assoluti della modalità Ultimate Team: Totti come Icona, De Rossi come Eroe. Un ritorno simbolico, che unisce nostalgia e innovazione, destinato a far battere il cuore di tifosi e gamer.

Nella modalità più amata dai fan, Totti sarà inserito tra le Icone, categoria riservata alle leggende assolute del calcio mondiale. La sua carta, con un overall di 90 e ruolo da trequartista, celebrerà la sua classe infinita e la visione di gioco che lo hanno reso il “Re di Roma”. De Rossi, invece, sarà presente come Eroe, con un overall stimato di 88: un mediano roccioso, leader in campo e nello spogliatoio, simbolo della romanità più autentica.

Un omaggio alla romanità eterna

Per i romanisti, vederli in FC 26 è molto più di una comparsa virtuale: è un tributo alla loro storia, al legame indissolubile tra città, maglia e identità. L’annuncio ha scatenato l’entusiasmo tra i fan, che attendono con ansia ulteriori dettagli ufficiali da EA Sports.

In attesa dei trailer e delle conferme definitive, i tifosi sognano già di ricreare una Roma leggendaria sullo schermo, schierando Totti e De Rossi fianco a fianco, come un tempo.