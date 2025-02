RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO: il comunicato del Milan arriva all’improvviso | Contratto strappato per sempre

Fine della storia tra il calciatore e il Diavolo: arriva il comunicato ufficiale del club sulla risoluzione del suo contratto che sancisce l’addio.

Sembra maledetta la stagione del Milan. Le colpe che fino a qualche settimana fa venivano affibbiate a Paulo Fonseca sono diventate di tutti, visto che nemmeno con il suo esonero la situazione è migliorata, fatta eccezione per la mera illusione della vittoria in Supercoppa italiana, che quanto meno ha dato un trofeo alla sciagurata annata milanista.

Ognuno di quelli che è presente nella famiglia rossonera è finito sotto accusa, tranne forse mister Sergio Conceicao, arrivato da poco e che sta facendo il possibile per tirare il meglio dalla squadra. Società, dirigenti e, soprattutto, calciatori sembrano i veri artefici di questo disastro. Ed è per questo che si stanno valutando alcune soluzioni per migliorare le cose.

A tal proposito un segnale forte in casa milanista è arrivato nelle scorse ore. Il contratto di un calciatore infatti è stato risolto all’improvviso in maniera consensuale, sancendo così la definitiva chiusura della storia tra lui e il club sette volte campione d’Europa. Vediamo però chi è il giocatore in questione, che avrebbe già trovato una nuova squadra.

Ecco chi ha lasciato il Milan

Oltre alla squadra principale milanista, anche per il Milan Futuro le cose non stanno andando alla grande. Ed è per questa ragione che a gennaio sono state effettuate diverse modifiche alla rosa. E una di queste ha visto un addio quasi inatteso.

Samuele Longo, arrivato in estate con l’intento di dover aiutare con la sua grande esperienza una squadra giovane, ha infatti risolto il suo contratto con il Diavolo, lasciato dunque dopo appena sei mesi.

Il comunicato ufficiale del Milan che scioglie ogni dubbio

“AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Samuele Longo. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”. Con queste parole dunque la società rossonera ha salutato l’attaccante.

Al contempo il centravanti, cresciuto nel settore giovanile interista, ha già trovato una nuova sistemazione. Longo ha infatti firmato con l’Antequera, squadra spagnola che lo ha già presentato sui propri canali social, facendo così ritorno nel paese iberico, dove ha passato lunghi tratti della sua carriera.