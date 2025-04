RINVIATA ANCHE LA JUVENTUS: la partita si giocherà lunedì | Pubblicato il nuovo calendario

Rinviata anche la partita della Juventus, si giocherà lunedì: il nuovo calendario è stato pubblicato nelle ultime ore

Il mondo si è letteralmente fermato. In tutti i sensi. Ed il motivo è fin troppo ovvio: la morte di Papa Francesco è stata un colpo al cuore, per credenti e non. Tanto è vero che anche il calcio italiano ha deciso di fermarsi.

La Lega Serie A, nella mattinata di lunedì 23 aprile, ha rinviato tutte le restanti partite (4 match) che avrebbero chiuso la 33ma giornata del campionato. Non senza qualche polemica, soprattutto da parte dei tifosi che si sono lamentati sui social network.

Nel frattempo, però, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e non tardano affatto ad arrivare. Tanto è vero che, in queste ultime ore, si sta parlando della Juventus. Anche il match della “Vecchia Signora” è stato posticipato.

Se ne parlerà, infatti, per il prossimo lunedì. Il calendario, ancora una volta, viene del tutto stravolto. Come riportato in precedenza non mancano le critiche e polemiche per quanto sta avvenendo negli ultimi giorni.

Ultim’ora Juventus, anche il match dei bianconeri viene spostato: si giocherà lunedì

Stravolgimenti in atto non solo per quanto riguarda la Serie A, ma anche per il campionato Primavera 1 che ha subito delle modifiche non di poco conto. Le stesse che coinvolgono, molto da vicino, i ragazzi bianconeri allenati da Francesco Magnanelli. Le decisioni prese sia dal Governo che dai vertici alti sportivi hanno coinvolto anche il campionato giovanile.

Questa la nota ufficiale: “Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 35ª giornata del Campionato Primavera 1 sono riprogrammate come segue: FIORENTINA-MONZA lunedì 28 aprile 2025 ore 12.00 Canale 60 (invece di sabato 26 aprile 2025 ore 11.00); GENOA-ROMA lunedì 28 aprile 2025 ore 14.00 Canale 60 (invece di sabato 26 aprile 2025 ore 15.00); CREMONESE-CESENA lunedì 28 aprile 2025 ore 16.00 Primavera Tv (invece di sabato 26 aprile 2025 ore 15.00) ed INTER-JUVENTUS lunedì 28 aprile 2025 ore 18.00 Canale 60 (invece di sabato 26 aprile 2025 ore 13.00).

Ultim’ora Juventus, cambia tutto: la nota ufficiale dei vertici alti del calcio

Una nota, quella diramata dalla Lega, che continua in questo modo: “La programmazione delle altre gare della 35ª giornata rimane invariata, come da Comunicato Ufficiale n. 208 del 18 aprile 2025“.

Ricordiamo che i bianconeri, allenati dall’ex centrocampista del Sassuolo, si trovano al quinto posto in classifica dopo aver collezionato 58 punti. Davanti ai piemontesi ci sono: Roma (70 punti), Inter (66), Sassuolo (63) e Fiorentina (60).