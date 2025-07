Rinnovo? No grazie: DONNARUMMA TORNA A ZERO IN ITALIA | Vuole solo la serie A

È ancora tutto da scrivere il futuro del portierone campano capitano della Nazionale. Può tornare in Serie A?

Gianluigi Donnarumma è emerso come uno dei talenti più precoci nel panorama calcistico italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha bruciato le tappe, arrivando in prima squadra a soli 16 anni. Il suo esordio in Serie A lo ha reso il secondo portiere più giovane nella storia del campionato italiano a debuttare da titolare.

Dopo diverse stagioni da protagonista con la maglia rossonera, in cui è diventato un pilastro della squadra, il suo percorso al Milan si è interrotto bruscamente nell’estate del 2021. Nonostante i tentativi di rinnovo da parte del club, Donnarumma ha scelto di non prolungare il suo contratto, optando per il passaggio a parametro zero al Paris Saint-Germain.

Al PSG, Donnarumma ha firmato un contratto pluriennale, un accordo estremamente vantaggioso. Si stima che il suo contratto iniziale fosse di circa 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra che lo ha reso uno dei portieri più pagati al mondo. Nel 2024, ha prolungato il suo accordo con il club parigino, con un contratto che ora lo lega fino a giugno 2026.

Il palmarès di Donnarumma è già ricco, soprattutto dopo il trasferimento al PSG. Con i parigini ha conquistato quattro titoli di Ligue 1, due Coppe di Francia e tre Supercoppe e una Champions. La sua vittoria più prestigiosa rimane però il Campionato Europeo con l’Italia nel 2021, dove è stato protagonista assoluto, eletto anche miglior giocatore del torneo.

Girandola di portieri

Il mercato dei portieri in Serie A potrebbe presto animarsi con una vera e propria girandola di maglie. Marco Carnesecchi dell’Atalanta attira l’attenzione della Premier League, mentre il futuro di Mike Maignan al Milan è incerto nonostante i tentativi di rinnovo, con il Chelsea che rimane alla finestra. L’Inter, dal canto suo, potrebbe cercare un nuovo numero uno data l’età di Yann Sommer.

Anche gli altri club non sono da meno: Mile Svilar, nonostante sia vicino al rinnovo con la Roma, piace a molte squadre europee. Alla Lazio, invece, Ivan Provedel potrebbe lasciare spazio a Christos Mandas, sul quale il club punta molto. Infine, la Juventus, che ha puntato su Michele Di Gregorio, deve guardarsi dal Manchester City di Guardiola.

Donnarumma torna in Serie A?

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain è ancora incerto, con il rinnovo del suo contratto che non è stato ancora formalizzato nonostante le trattative in corso. Il portiere azzurro ha un accordo con il PSG fino a giugno 2026, ma le discussioni per un prolungamento sembrano aver incontrato delle difficoltà.

Questa situazione alimenta le speranze della Juventus, che da tempo coltiva il sogno di riportare Donnarumma in Serie A. I bianconeri monitorano attentamente la situazione, pronti a cogliere l’occasione qualora il portiere non raggiungesse un accordo con il PSG. Nonostante l’interesse di altri grandi club per la Juventus Donnarumma rappresenterebbe il profilo ideale.