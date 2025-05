Riecco finalmente Zirkzee: stavolta lo prendono “a zero” | Prestito secco a giugno in serie A

L’attaccante Joshua Zirkzee potrebbe tornare in Italia dopo un anno molto complicato: i dettagli della trattativa.

La stagione di Joshua Zirkzee al Manchester United si è rivelata più complicata del previsto. Arrivato con grandi aspettative dopo l’ottima annata al Bologna, l’attaccante olandese ha faticato ad adattarsi al ritmo e alla fisicità della Premier League. I numeri parlano chiaro: solo tre gol in campionato e sette in totale in stagione, un bottino decisamente inferiore rispetto alle attese della società e dei tifosi.

Nonostante qualche sprazzo di qualità e una discreta capacità di legare il gioco, Zirkzee non è riuscito a imporsi come titolare fisso né a diventare un punto di riferimento nell’attacco dei Red Devils. L’impatto, in un contesto tecnico e tattico più complesso rispetto alla Serie A, è stato più difficile del previsto.

Alla luce di questo rendimento, la dirigenza dello United starebbe riflettendo sul futuro del giocatore. Non è esclusa l’ipotesi di una cessione già nella prossima finestra di mercato, soprattutto se dovessero arrivare offerte interessanti. Il club ha bisogno di certezze in avanti, e Zirkzee, almeno per ora, non ha convinto del tutto.

Il talento non manca, ma la sensazione è che serva un contesto diverso per valorizzarlo pienamente. Un addio dopo una sola stagione non sarebbe sorprendente, segno che la Premier può essere un banco di prova spietato, anche per profili giovani e promettenti come il suo.

Zirkzee pronto al ritorno in Serie A

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zirkzee è vicino a un possibile ritorno in Serie A. Dopo una stagione complicata al Manchester United, con appena 7 gol in 48 presenze, l’attaccante olandese è alla ricerca di un rilancio. L’Inter si è mossa concretamente: Simone Inzaghi ha chiesto alla dirigenza un’alternativa affidabile a Lautaro e Thuram, viste le prestazioni poco convincenti di Arnautovic e Taremi.

La formula proposta dai nerazzurri sarebbe un prestito con diritto di riscatto, una soluzione vantaggiosa anche per lo United, che potrebbe liberarsi di un profilo non centrale nel progetto. La trattativa entrerà nel vivo dopo la finale di Europa League contro il Tottenham: in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, il club inglese potrebbe essere costretto a vendere diversi giocatori per esigenze economiche.

Inter in pressing

Zirkzee sarebbe entusiasta di approdare all’Inter, dove potrebbe crescere con meno pressioni alle spalle dei titolari. L’ambiente di Serie A, già conosciuto e valorizzato nei suoi punti di forza, rappresenterebbe la cornice ideale per ritrovare fiducia e continuità. Il club nerazzurro vuole chiudere l’operazione entro l’inizio di giugno per programmare al meglio la prossima stagione.

Restano vive anche le piste che portano a Raspadori, eventualmente coinvolto in uno scambio con Frattesi, e a Bonny come quarta opzione. Ma è su Zirkzee che l’Inter punta con più convinzione, ritenendolo il profilo giusto per completare il reparto offensivo.